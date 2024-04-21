Російські солдати підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські солдати підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях — ЦНС

росіяни
Джерело:  ЦНС

Російська Федерація підготувала пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.

Що підготували росіяни для аграріїв на окупованих територіях

Пільгові кредити, безвідсоткові ставки та ще багато "заманух" від кремля для українських аграріїв, які опинилися в окупації, — наголосили в центр.

За даними ЦНС, надалі всі ці пропозиції стануть зашморгом на шиї українських землеробів. Адже віддати навіть ці пільгові кредити на тимчасово окупованих територіях буде не реально.

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Як зазначається, для цього слід написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу, які росія стерла з лиця землі при "звільненні".

Ці заяви потім мають лягати у наратив про злочини Сил Оборони, які за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків і завершують формування списків.

Крім того, агресор вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій і намагається асимілювати їх з росіянами, вбивши національну ідентичність.

Також Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року. Однак місцеві жителі надалі ігнорують видачу російських документів.

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