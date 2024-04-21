Российские солдаты подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях — ЦНС

Что подготовили россияне для аграриев на оккупированных территориях

Льготные кредиты, беспроцентные ставки и еще много "заманух" от кремля для оказавшихся в оккупации украинских аграриев, — отметили в центр. Поделиться

По данным ЦНС, в дальнейшем все эти предложения станут удавкой на шее украинских земледельцев. Ведь отдать даже эти льготные кредиты на временно оккупированных территориях будет нереально.

Россияне жителей оккупированных территорий заставляют свидетельствовать против Украины за деньги

Как отмечается, для этого следует написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в том числе дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанского и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".

Эти заявления затем должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.

Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

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