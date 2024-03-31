РФ заставляет жителей на оккупированных территориях свидетельствовать против Украины — ЦНС

Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс рублей за свидетельство о "преступлениях" Украины.

Россияне жителей оккупированных территорий заставляют свидетельствовать против Украины за деньги

Как отмечается, для этого следует написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в том числе дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанского и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".

Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

Ради формирования параллельной реальности россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону, — говорится в сообщении. Поделиться

Какая ситуация на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.

Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.