РФ заставляет жителей на оккупированных территориях свидетельствовать против Украины — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

РФ заставляет жителей на оккупированных территориях свидетельствовать против Украины — ЦНС

рф
Читати українською
Источник:  ЦНС

Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс рублей за свидетельство о "преступлениях" Украины.

Россияне жителей оккупированных территорий заставляют свидетельствовать против Украины за деньги

Как отмечается, для этого следует написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в том числе дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанского и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".

Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

Ради формирования параллельной реальности россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону, — говорится в сообщении.

Какая ситуация на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.

Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне установили более 2000 своих башен связи на оккупированных территориях — ГУР
ГУР
Вадим Скибицкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ начала новую волну принудительной "мобилизации" на оккупированной Луганской области
Артем Лисогор / Луганская ОВА
мобилизация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ проводит подготовку к мобилизации украинских подростков на оккупированных территориях
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?