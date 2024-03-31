РФ заставляет жителей на оккупированных территориях свидетельствовать против Украины — ЦНС

Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс рублей за свидетельство о "преступлениях" Украины.
Россияне жителей оккупированных территорий заставляют свидетельствовать против Украины за деньги
Как отмечается, для этого следует написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в том числе дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанского и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".
Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.
Какая ситуация на оккупированных территориях Украины
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.
Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.
Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.
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