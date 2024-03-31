РФ змушує жителів на окупованих територіях свідчити проти України — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ змушує жителів на окупованих територіях свідчити проти України — ЦНС

рф
Джерело:  ЦНС

Російські загарбники обіцяють жителям тимчасово окупованих територій виплатити до 100 тис рублів за свідчення про "злочини" України.

Росіяни жителів окупованих територій змушують свідчити проти України за гроші

Як зазначається, для цього слід написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу, які росія стерла з лиця землі при "звільненні".

Ці заяви потім мають лягати у наратив про злочини Сил Оборони, які за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

Заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону, — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на окупованих територіях України

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків і завершують формування списків.

Крім того, агресор вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій і намагається асимілювати їх з росіянами, вбивши національну ідентичність.

Також Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року. Однак місцеві жителі надалі ігнорують видачу російських документів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни встановили понад 2000 своїх веж звʼязку на окупованих територіях — ГУР
ГУР
Вадим Скібіцький
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ розпочала нову хвилю примусової "мобілізації" на окупованій Луганщині
Артем Лисогор / Луганська ОВА
мобілізація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ проводить підготовку до мобілізації українських підлітків на окупованих територіях
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?