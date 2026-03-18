Російські ударні дрони пошкодили енергооб'єкт на Волині

Поблизу Нововолинської громади у Волинській області внаслідок російської дронової атаки увечері 18 березня серйозно пошкоджений енергооб’єкт, виникла пожежа.
Головні тези:
- Російські ударні дрони завдали серйозної шкоди енергооб'єкту на Волині.
- Пожежа виникла в результаті дронової атаки поблизу Нововолинської громади.
- Енергетики працюють на місці влучання для відновлення енергопостачання та уникнення перебоїв з водопостачанням.
Росія атакувала енергооб'єкт на Волині
Про це повідомив мер Нововолинська Волинської області Борис Карпус.
За його словами, ворог вкотре атакував енергообʼєкт біля Нововолинської громади. Пошкодження дуже серйозні. На обʼєкті триває пожежа.
Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо.
На місцях розпочинають роботу пункти незламності. Адреси повідомлять згодом.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-