Российские ударные дроны повредили энергообъект на Волыни

Вблизи Нововолынской громады в Волынской области в результате российской дроновой атаки вечером 18 марта серьезно поврежден энергообъект, возник пожар.
Главные тезисы
- Российские ударные дроны атаковали энергообъект на Волыни, столкнувшись с серьезным сопротивлением.
- Пожар, возникший в результате дроновой атаки, привел к серьезным повреждениям энергообъекта.
Россия атаковала энергообъект на Волыни
Об этом сообщил мэр Нововолынска Волынской области Борис Карпус.
По его словам, враг еще раз атаковал энергообъект возле Нововолынской общины. Повреждения очень серьезные. На объекте идет пожар.
Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, как это будет возможно.
На местах начинают работу пункты несокрушимости. Адреса сообщат впоследствии.
