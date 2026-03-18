Российские ударные дроны повредили энергообъект на Волыни
Источник:  Укринформ

Вблизи Нововолынской громады в Волынской области в результате российской дроновой атаки вечером 18 марта серьезно поврежден энергообъект, возник пожар.

Главные тезисы

  • Российские ударные дроны атаковали энергообъект на Волыни, столкнувшись с серьезным сопротивлением.
  • Пожар, возникший в результате дроновой атаки, привел к серьезным повреждениям энергообъекта.

Об этом сообщил мэр Нововолынска Волынской области Борис Карпус.

По его словам, враг еще раз атаковал энергообъект возле Нововолынской общины. Повреждения очень серьезные. На объекте идет пожар.

Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, как это будет возможно.

Возможны перебои с водоснабжением. Запускаем генераторы. Часть котельных будет работать на минимальном уровне.

На местах начинают работу пункты несокрушимости. Адреса сообщат впоследствии.

