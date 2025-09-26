Російські війська атакували дронами Харків — є поранені

Російська армія 26 вересня атакувала безпілотником магазин меблів у Харкові: четверо людей постраждали.
Головні тези:
- Російські війська атакували магазин меблів у Харкові за допомогою дронів, що призвело до постраждалих і поранених людей.
- Представники місцевої влади надають допомогу постраждалим, серед яких є жінки.
- Поранені внаслідок обстрілу також зазнали медичної допомоги після атаки російського дрона.
Російський дрон атакував Харків: є постраждалі
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними Синєгубова, медики надають допомогу трьом жінкам.
Міський голова Ігор Терехов повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджений муніципальний автобус з пасажирами — за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.
