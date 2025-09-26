Російські війська атакували дронами Харків — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські війська атакували дронами Харків — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахеди

Російська армія 26 вересня атакувала безпілотником магазин меблів у Харкові: четверо людей постраждали.

Головні тези:

  • Російські війська атакували магазин меблів у Харкові за допомогою дронів, що призвело до постраждалих і поранених людей.
  • Представники місцевої влади надають допомогу постраждалим, серед яких є жінки.
  • Поранені внаслідок обстрілу також зазнали медичної допомоги після атаки російського дрона.

Російський дрон атакував Харків: є постраждалі

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів.

За даними Синєгубова, медики надають допомогу трьом жінкам.

Міський голова Ігор Терехов повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджений муніципальний автобус з пасажирами — за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.

