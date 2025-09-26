Российские войска атаковали дронами Харьков — есть раненые

Российская армия 26 сентября атаковала беспилотником магазин мебели в Харькове: четыре человека пострадали.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали магазин мебели в Харькове дронами, раневши четырех человек.
- Пострадавшие, включая женщин, получили медицинскую помощь после атаки российских дронов.
- Глава Харьковской ОВА сообщил о попадании вражеского дрона в крышу мебели и оказании помощи трем женщинам.
Российский дрон атаковал Харьков: есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным Синегубова, медики оказывают помощь трем женщинам.
Мэр Игорь Терехов сообщает, что также в результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами — по предварительной информации, пострадавших среди них нет.
Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до 4 человек.
