Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області — відео

Ту-22М3
Джерело:  online.ua

15 серпня в Росії впав літак-бомбардувальник Ту-22М3. На місці падіння зайнялася пожежа.

Головні тези:

  • Літак-бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області після технічної несправності.
  • Внаслідок катастрофи пілоти отримали травми, а літак загорівся перед падінням.
  • Місцеві жителі свідчать про вибухи на місці падіння літака, який є засобом агресії російських військових у зоні конфлікту в Україні.

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак-бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області 15 серпня.

Про це повідомляють як офіційні, так і неофіційні росЗМІ.

Попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти.

Усіх чотирьох пілотів знайшли живими, вони отримали різні травми.

Бомбардувальник, що зазнав катастрофи, летів з аеродрому Біла (близько 20 км від Михайлівки)

Екіпаж катапультувався, а літак Ту-22М3 впав у районі 1777-го км траси Р-255 Сибір, приблизно за 1 км від найближчого приватного будинку.

Пожежу зараз ліквідують співробітники МНС. Місцеві повідомляють, що після падіння на місці уламків були вибухи.

Саме з таких літаків російські військові злочинці завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.

Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни-зенітники 110-ої ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині
ОСУВ "Хортиця"
Су-25
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Підмосков'ї розбився російський літак "Sukhoi Superjet" — відео
Sukhoi Superjet
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині
ОСУВ "Хортиця"
Су-25

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?