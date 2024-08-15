Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області — відео

15 серпня в Росії впав літак-бомбардувальник Ту-22М3. На місці падіння зайнялася пожежа.

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак-бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області 15 серпня.

Про це повідомляють як офіційні, так і неофіційні росЗМІ.

Попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти. Поширити

Усіх чотирьох пілотів знайшли живими, вони отримали різні травми.

Бомбардувальник, що зазнав катастрофи, летів з аеродрому Біла (близько 20 км від Михайлівки)

Екіпаж катапультувався, а літак Ту-22М3 впав у районі 1777-го км траси Р-255 Сибір, приблизно за 1 км від найближчого приватного будинку.

Пожежу зараз ліквідують співробітники МНС. Місцеві повідомляють, що після падіння на місці уламків були вибухи. Поширити

Саме з таких літаків російські військові злочинці завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

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Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.