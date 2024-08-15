Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області — відео

15 серпня в Росії впав літак-бомбардувальник Ту-22М3. На місці падіння зайнялася пожежа.
Головні тези:
- Літак-бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області після технічної несправності.
- Внаслідок катастрофи пілоти отримали травми, а літак загорівся перед падінням.
- Місцеві жителі свідчать про вибухи на місці падіння літака, який є засобом агресії російських військових у зоні конфлікту в Україні.
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Російський літак-бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області 15 серпня.
Про це повідомляють як офіційні, так і неофіційні росЗМІ.
Попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.
Усіх чотирьох пілотів знайшли живими, вони отримали різні травми.
Бомбардувальник, що зазнав катастрофи, летів з аеродрому Біла (близько 20 км від Михайлівки)
Екіпаж катапультувався, а літак Ту-22М3 впав у районі 1777-го км траси Р-255 Сибір, приблизно за 1 км від найближчого приватного будинку.
Саме з таких літаків російські військові злочинці завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.
Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100
Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.
Авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.
"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.
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