Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области — видео

15 августа в России упал самолет-бомбардировщик Ту-22М3. На месте падения начался пожар.

В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Российский самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области 15 августа.

Об этом сообщают как официальные, так и неофициальные РосСМИ.

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка. Перед падением самолет начал гореть. Поделиться

Всех четырех пилотов нашли живыми, они получили разные травмы.

Бомбардировщик, потерпевший крушение, летел с аэродрома Белая (около 20 км от Михайловки)

Экипаж катапультировался, а самолет Ту-22М3 упал в районе 1777 км трассы Р-255 Сибирь, примерно в 1 км от ближайшего частного дома.

Пожар сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Местные сообщают, что после падения на месте обломков произошли взрывы. Поделиться

Именно из таких самолетов российские военные преступники наносят ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

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