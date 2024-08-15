Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области — видео

15 августа в России упал самолет-бомбардировщик Ту-22М3. На месте падения начался пожар.
Главные тезисы
- Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области из-за технической неисправности, пилоты получили травмы.
- Местные жители сообщают о взрывах на месте падения Ту-22М3, который используется для ракетных ударов по Украине.
- Авиакатастрофы вызваны техническими неисправностями, что поднимает вопрос об обслуживании и безопасности российской авиации.
В России разбился бомбардировщик Ту-22М3
Российский самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области 15 августа.
Об этом сообщают как официальные, так и неофициальные РосСМИ.
Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.
Всех четырех пилотов нашли живыми, они получили разные травмы.
Бомбардировщик, потерпевший крушение, летел с аэродрома Белая (около 20 км от Михайловки)
Экипаж катапультировался, а самолет Ту-22М3 упал в районе 1777 км трассы Р-255 Сибирь, примерно в 1 км от ближайшего частного дома.
Именно из таких самолетов российские военные преступники наносят ракетные удары по гражданским объектам в Украине.
Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100
Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.
Авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не было обнаружено.
"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.
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