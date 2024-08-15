Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области — видео

Ту-22М3
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Источник:  online.ua

15 августа в России упал самолет-бомбардировщик Ту-22М3. На месте падения начался пожар.

Главные тезисы

  • Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области из-за технической неисправности, пилоты получили травмы.
  • Местные жители сообщают о взрывах на месте падения Ту-22М3, который используется для ракетных ударов по Украине.
  • Авиакатастрофы вызваны техническими неисправностями, что поднимает вопрос об обслуживании и безопасности российской авиации.

В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Российский самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области 15 августа.

Об этом сообщают как официальные, так и неофициальные РосСМИ.

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка. Перед падением самолет начал гореть.

Всех четырех пилотов нашли живыми, они получили разные травмы.

Бомбардировщик, потерпевший крушение, летел с аэродрома Белая (около 20 км от Михайловки)

Экипаж катапультировался, а самолет Ту-22М3 упал в районе 1777 км трассы Р-255 Сибирь, примерно в 1 км от ближайшего частного дома.

Пожар сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Местные сообщают, что после падения на месте обломков произошли взрывы.

Именно из таких самолетов российские военные преступники наносят ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.

Авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не было обнаружено.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

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