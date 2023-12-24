У Чернігівській області 23 грудня російські війська з дрона атакували мирних жителів, які отримували хліб. Люди не постраждали.

Атака дрона на цивільних жителів Чернігівщини

Поліція повідомляє, що атака сталася в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Поширити

Осколки пошкодили легковий автомобіль з хлібом. Поліцейські задокументували злочин та відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

У поліції закликали людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.

Росіяни атакують дронами цивільних людей

Нагадаємо, що це не перший випадок російської атаки дронами на цивільних. 6 грудня окупанти атакували дроном цивільну автівку у прикордонному районі Чернігівщини.

30 листопада російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі на Херсонщині. Окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі.

Унаслідок атаки поранення отримали двоє людей: 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги, у 37-річного чоловіка діагностували тяжке поранення шиї та голови.

13 жовтня у Бериславі окупанти ударним дроном поцілили по авто з людьми. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.