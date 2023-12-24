Российский дрон атаковал гражданских во время раздачи хлеба в Черниговской области

В Черниговской области 23 декабря российские войска из дрона атаковали мирных жителей, получавших хлеб. Люди не пострадали.

Атака дрона на гражданских жителей Черниговщины

Полиция сообщает, что атака произошла в одном из приграничных сел Новгород-Северского района.

Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Поделиться

Осколки повредили легковой автомобиль с хлебом. Полицейские задокументировали преступление и открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В полиции призвали людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области.

Россияне атакуют дронами гражданских людей

Напомним, что это не первый случай российской атаки дронами на гражданских. 6 декабря оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в приграничном районе Черниговщины.

30 ноября российская армия из беспилотника атаковала гражданских в Бериславе Херсонской области. Оккупанты сбросили взрывной предмет возле административного здания.

В результате атаки ранения получили два человека: 22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги, у 37-летнего мужчины диагностировали тяжелое ранение шеи и головы.

13 октября в Бериславе оккупанты ударным дроном попали по авто с людьми. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летний муж был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.