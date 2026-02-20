Російський морпіх отримав довічне ув'язнення за розстріл двох українських військовополонених

Шевченківський районний суд Києва призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі для російського військового за розстріл українських військовополонених.

Окупант сидітиме довічно за розстріл військовополонених українців

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі. Публічне обвинувачення підтримували прокурори Офісу генерального прокурора і саме на такому покаранні наполягали.

Засудженим є військовий першої роти морської піхоти першого батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

За даними слідства, у січні 2025 року під час боїв у Курській області РФ він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки.

Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули. Поширити

Суд встановив: жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої сторони.