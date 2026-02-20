Российский морпех получил пожизненное заключение за расстрел двух украинских военнопленных

Шевченковский районный суд Киева назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы для российского военного за расстрел украинских военнопленных.

Оккупант будет сидеть пожизненно за расстрел военнопленных украинцев

Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего РФ виновным в военном преступлении и назначил ему пожизненное лишение свободы. Публичное обвинение поддерживали прокуроры Офиса генерального прокурора и именно на таком наказании настаивали.

Осужден военный первой роты морской пехоты первого батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

По данным следствия, в январе 2025 года во время боев в Курской области РФ он вместе с другими военными обустроил засаду. Двое украинских защитников сдались в плен: сложили оружие, подняли руки.

Несмотря на это, обвиняемый открыл по ним прицельный огонь. Оба военнопленных погибли. Поделиться

Суд установил: никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный отдавал себе отчет в преступности приказа и мог отказаться его исполнять.

Действия оккупанта квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц под защитой международного гуманитарного права.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: с осужденного взыскано 50 млн грн морального ущерба в пользу потерпевшей стороны.