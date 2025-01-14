У рамках першого кола Australian Open-2025 російський тенісист Данііл Мєдвєдєв влаштував справжню істерику через програш супернику з Таїланда Касідіт Самредж.

Як російський тенісист зганьбився на Australian Open

У вівторок, 14 січня, Мєдвєдєв вперше виступав в основній сітці турніру проти опонента з Таїланду Касідіт Самредж та навіть вважався фаворитом.

Його виступ проходив під нейтральним прапором і він зміг виграти стартову партію.

Однак після цього його гра різко погіршилась і російський тенісист почав нервувати.

Він програв наступний сет і не зміг повернути лідерство у третій партії. Після цього Мєдвєдєв втратив контроль над собою, влаштував істерику на корті і розбив власну ракетку об тенісну сітку.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025

Поведінка росіянина викликала обуренння глядачів і вони проводжали його засуджуючими окликами.

У паузі між сетами, який Данііл врешті-решт програв, працівникам стадіону довелося поправляти сітку та заново виставляти на потрібний рівень.

В результаті росіянину все ж таки вдалося перевернути гру та здобути перемогу з рахунком 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В наступному раунді він зіграє проти 19-річного представника США Лернера Тіна.

Що відомо про результати виступів українських тенісистів на Australian Open

Українська тенісистка Дарія Снігур програла Даніель Коллінз в 1/64 фіналу Australian Open з рахунком 0:2 (6:7, 3:6).

Даяна Ястремська перемогла Маяр Шериф з рахунком 6:1, 6:4 у першому раунді Australian Open-2025.

У наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане представниця Чорногорії Данка Ковініч, яка пропустила майже повністю минулий сезон через травму спини.

Еліна Світоліна перемогла Сорану Кирстю з рахунком 2:0 (6:4, 6:4) у першому колі Australian Open-2025.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане Керолайн Доулхайд. Їх зустріч запланована на 15 січня.

Юлія Стародубцева програла Лейлі Фернандес з Канади на Australian Open з рахунком 0:2 (5:7, 4:6).