У рамках першого кола Australian Open-2025 російський тенісист Данііл Мєдвєдєв влаштував справжню істерику через програш супернику з Таїланда Касідіт Самредж.
Головні тези:
- Російський тенісист Даніїл Мєдвєдєв влаштував істерику на Australian Open-2025 через програш у матчі проти суперника з Таїланду.
- Після втрати контролю над грою, Мєдвєдєв розбив власну ракетку об тенісну сітку, що викликало обурення глядачів.
- Незважаючи на провал у психологічному стані, росіянин зміг знову зосередитися та вибороти перемогу у матчі.
- Українські тенісистки також взяли участь у Australian Open-2025, де Дарія Снігур, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева продемонстрували свої виступи.
- Даяна Ястремська та Еліна Світоліна показали успішні результати в перших матчах, перемігши своїх опоненток, але Дарія Снігур та Юлія Стародубцева зазнали невдач у відборі.
Як російський тенісист зганьбився на Australian Open
У вівторок, 14 січня, Мєдвєдєв вперше виступав в основній сітці турніру проти опонента з Таїланду Касідіт Самредж та навіть вважався фаворитом.
Його виступ проходив під нейтральним прапором і він зміг виграти стартову партію.
Однак після цього його гра різко погіршилась і російський тенісист почав нервувати.
Він програв наступний сет і не зміг повернути лідерство у третій партії. Після цього Мєдвєдєв втратив контроль над собою, влаштував істерику на корті і розбив власну ракетку об тенісну сітку.
Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025
Поведінка росіянина викликала обуренння глядачів і вони проводжали його засуджуючими окликами.
У паузі між сетами, який Данііл врешті-решт програв, працівникам стадіону довелося поправляти сітку та заново виставляти на потрібний рівень.
В результаті росіянину все ж таки вдалося перевернути гру та здобути перемогу з рахунком 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В наступному раунді він зіграє проти 19-річного представника США Лернера Тіна.
Що відомо про результати виступів українських тенісистів на Australian Open
Українська тенісистка Дарія Снігур програла Даніель Коллінз в 1/64 фіналу Australian Open з рахунком 0:2 (6:7, 3:6).
Даяна Ястремська перемогла Маяр Шериф з рахунком 6:1, 6:4 у першому раунді Australian Open-2025.
У наступному колі суперницею Даяни Ястремської стане представниця Чорногорії Данка Ковініч, яка пропустила майже повністю минулий сезон через травму спини.
Еліна Світоліна перемогла Сорану Кирстю з рахунком 2:0 (6:4, 6:4) у першому колі Australian Open-2025.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане Керолайн Доулхайд. Їх зустріч запланована на 15 січня.
Юлія Стародубцева програла Лейлі Фернандес з Канади на Australian Open з рахунком 0:2 (5:7, 4:6).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-