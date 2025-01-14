В рамках первого круга Australian Open-2025 российский теннисист Даниил Медведев устроил настоящую истерику из-за проигрыша сопернику из Таиланда Касидит Самредж.

Как российский теннисист опозорился на Australian Open

Во вторник, 14 января, Медведев впервые выступал в основной сетке турнира против оппонента из Таиланда Касидит Самредж и даже считался фаворитом.

Его выступление проходило под нейтральным флагом и смогло выиграть стартовую партию.

Однако после этого его игра резко ухудшилась и русский теннисист начал нервничать.

Он проиграл следующий сет и не сумел вернуть лидерство в третьей партии. После этого Медведев потерял контроль над собой, устроил истерику на корте и разбил свою ракетку о теннисную сетку.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025

Поведение россиянина вызывало возмущение зрителей и они провожали его осуждающими восклицаниями.

В паузе между сетами, который Даниил, наконец, проиграл, работникам стадиона пришлось поправлять сетку и заново выставлять на нужный уровень.

В результате россиянину все же удалось перевернуть игру и одержать победу со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В следующем раунде он сыграет против 19-летнего представителя США Лернера Тина.

Что известно о результатах выступлений украинских теннисистов на Australian Open

Украинская теннисистка Дария Снигирь проиграла Даниэль Коллинз в 1/64 финала Australian Open со счетом 0:2 (6:7, 3:6).

Дайана Ястремская победила Маяр Шериф со счетом 6:1, 6:4 в первом раунде Australian Open-2025.

В следующем круге соперницей Дайаны Ястремской станет представительница Черногории Данка Ковинич, пропустившая почти полностью прошлый сезон из-за травмы спины.

Элина Свитолина победила Сорану Кирстю со счетом 2:0 (6:4, 6:4) в первом круге Australian Open-2025.

Следующей соперницей Элины Светолиной станет Кэролайн Доулхайд. Их встреча намечена на 15 января.

Юлия Стародубцева проиграла Лейли Фернандес из Канады на Australian Open со счетом 0:2 (5:7, 4:6).