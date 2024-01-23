Украинка Людмила Киченок прорвалась в полуфинал Australian Open

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко смогли выйти в полуфинал парного розыгрыша Australian Open. В четвертьфинале им удалось успешно разгромить французскую пару Каролин Гарсия – Кристина Младенович.
Теннисистка Киченок вышла в полуфинал Australian Open: первые подробности
Киченок и Остапенко смогли трижды одержать победу на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии.
Следует отметить, что во время следующей партии обе пары снова обменялись двумя брейками в первых пяти геймах. Сначала украинка и латвийка вели со счетом 3:0, но затем уступили три гейма подряд.
Впоследствии Людмила Киченок вместе со своей напарницей вышла на три матчбола, которые соперницы отыграли, но с четвертой попытки удержали преимущество и закрыли поединок.
Что важно понимать, украинка и латвийка шесть раз подали навылет и опередили соперниц по количеству активно выигранных мячей (28:26).
В третий раз в истории Украина будет представлена в женских парных полуфиналах Australian Open
Спортивные аналитики обращают внимание на то, что Людмила Киченко впервые смогла прорваться в полуфинал Australian Open.
До этого самым большим ее достижением был третий раунд парных соревнований в Мельбурне 2021 года.
Кроме того, указано, что это уже третий случай в истории, когда Украина представлена в женских парных полуфиналах Australian Open.
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