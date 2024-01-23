Украинка Людмила Киченок прорвалась в полуфинал Australian Open

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко смогли выйти в полуфинал парного розыгрыша Australian Open. В четвертьфинале им удалось успешно разгромить французскую пару Каролин Гарсия – Кристина Младенович.

Теннисистка Киченок вышла в полуфинал Australian Open: первые подробности

Киченок и Остапенко смогли трижды одержать победу на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии.

Соперницы обменялись прерываниями подач в пятом и шестом геймах стартовой партии, что привело к равному счету 6:6 и переходу в тайбрейк. Решающим оказался рывок Киченок и Остапенко, выигравших шесть последних розыгрышей подряд со счетом 7:2, выходя вперед по сетам. Поделиться

Следует отметить, что во время следующей партии обе пары снова обменялись двумя брейками в первых пяти геймах. Сначала украинка и латвийка вели со счетом 3:0, но затем уступили три гейма подряд.

Впоследствии Людмила Киченок вместе со своей напарницей вышла на три матчбола, которые соперницы отыграли, но с четвертой попытки удержали преимущество и закрыли поединок.

Что важно понимать, украинка и латвийка шесть раз подали навылет и опередили соперниц по количеству активно выигранных мячей (28:26).

В третий раз в истории Украина будет представлена в женских парных полуфиналах Australian Open

Спортивные аналитики обращают внимание на то, что Людмила Киченко впервые смогла прорваться в полуфинал Australian Open.

До этого самым большим ее достижением был третий раунд парных соревнований в Мельбурне 2021 года.

Команда Киченок и Остапенко впервые сыграют в полуфинале турниров большого шлема. В сезоне 2022 года они достигли этого этапа на Ролан Гаррос и Уимблдоне, но оба раза проиграли. Поделиться

Кроме того, указано, что это уже третий случай в истории, когда Украина представлена в женских парных полуфиналах Australian Open.