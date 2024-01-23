Украинка Людмила Киченок прорвалась в полуфинал Australian Open
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Людмила Киченок прорвалась в полуфинал Australian Open

Украинка Людмила Киченок прорвалась в полуфинал Australian Open
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко смогли выйти в полуфинал парного розыгрыша Australian Open. В четвертьфинале им удалось успешно разгромить французскую пару Каролин Гарсия – Кристина Младенович.

Теннисистка Киченок вышла в полуфинал Australian Open: первые подробности

Киченок и Остапенко смогли трижды одержать победу на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии.

Соперницы обменялись прерываниями подач в пятом и шестом геймах стартовой партии, что привело к равному счету 6:6 и переходу в тайбрейк. Решающим оказался рывок Киченок и Остапенко, выигравших шесть последних розыгрышей подряд со счетом 7:2, выходя вперед по сетам.

Следует отметить, что во время следующей партии обе пары снова обменялись двумя брейками в первых пяти геймах. Сначала украинка и латвийка вели со счетом 3:0, но затем уступили три гейма подряд.

Впоследствии Людмила Киченок вместе со своей напарницей вышла на три матчбола, которые соперницы отыграли, но с четвертой попытки удержали преимущество и закрыли поединок.

Что важно понимать, украинка и латвийка шесть раз подали навылет и опередили соперниц по количеству активно выигранных мячей (28:26).

В третий раз в истории Украина будет представлена в женских парных полуфиналах Australian Open

Спортивные аналитики обращают внимание на то, что Людмила Киченко впервые смогла прорваться в полуфинал Australian Open.

До этого самым большим ее достижением был третий раунд парных соревнований в Мельбурне 2021 года.

Команда Киченок и Остапенко впервые сыграют в полуфинале турниров большого шлема. В сезоне 2022 года они достигли этого этапа на Ролан Гаррос и Уимблдоне, но оба раза проиграли.

Кроме того, указано, что это уже третий случай в истории, когда Украина представлена в женских парных полуфиналах Australian Open.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
РФ не заплатит своим спортсменам призовые средства за победы на Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ярослава Магучих получила звание лучшей спортсменки 2023 года — НОК
Национальный олимпийский комитет Украины
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Россия убила более 400 украинских спортсменов за время полномасштабной войны
Ангелы спорта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.