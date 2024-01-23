Українка Людмила Кіченок прорвалася у півфінал Australian Open

Відома українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко змогли вийти у півфінал парного розіграшу Australian Open. У чвертьфіналі їм вдалося успішно розгромити французьку пару Каролін Гарсія — Крістіна Младенович.

Тенісистка Кіченок вийшла у півфінал Australian Open: перші подробиці

Кіченок і Остапенко змогли тричі вибороти перемогу на шляху до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Суперниці обмінялися перериваннями подач у п'ятому і шостому геймах стартової партії, що призвело до рівного рахунку 6:6 і переходу до тайбрейку. Вирішальним виявився ривок Кіченок і Остапенко, які виграли шість останніх розіграшів поспіль з рахунком 7:2, виходячи вперед за сетами. Поширити

Варто зазначити, що під час наступної партії обидві пари знову обмінялися двома брейками у перших п'яти геймах. Спочатку українка та латвійка вели з рахунком 3:0, але потім поступилися трьома геймами поспіль.

Згодом Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею вийшла на три матчболи, які суперниці відіграли, але з четвертої спроби утримали перевагу і закрили поєдинок.

Що важливо розуміти, українка та латвійка шість разів подали навиліт і випередили суперниць за кількістю активно виграних м'ячів (28:26).

Втретє в історії Україна буде представлена в жіночих парних півфіналах Australian Open

Спортивні аналітики звертають увагу на те, що Людмила Кіченко вперше змогла прорватися півфіналу Australian Open.

До цього найбільшим її досягненням був третій раунд парних змагань у Мельбурні 2021 року.

Команда Кіченок і Остапенко вперше зіграє в півфіналі турнірів великого шолому. У сезоні 2022 року вони досягли цього етапу на Ролан Гаррос і Вімблдоні, але обидва рази програли. Поширити

Окрім того, наголошується, що це буде уже третій випадок в історії, коли Україна представлена в жіночих парних півфіналах Australian Open.