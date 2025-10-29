"Російський В'єтнам". Венс прогнозує багаторічну війни РФ проти України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, що наразі складно робити прогнози щодо термінів завершення війни в Україні. На його переконання, уже настав час, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії.
Головні тези:
- Венс вважає, що команда Трампа досягла певного зменшення вигоди для Києва та Москви.
- Він також визнав, що здобутки Росії на фронті досить мізерні.
Венс озвучив невтішний прогноз щодо війни
Як повідомляє канал Pod Force One, наразі віцепрезидент США схиляється до думки, що бойові дії будуть тривати ще довго.
Попри це, він також вважає, що команда Трампа змогла досягти зменшення вигоди для обох сторін.
Венс також визнав, що територія, яку захоплює армія РФ, вкрай мізерна, а от втрати особового складу та зброї — колосальні.
Він звернув увагу на те, що український народ "страждає від багатьох проблем", під ударом — енергетична інфраструктура.
