"Российский Вьетнам". Вэнс прогнозирует многолетнюю войну РФ против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что сейчас сложно делать прогнозы относительно сроков завершения войны в Украине. По его убеждению, уже пора, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.

Вэнс озвучил прогноз относительно войны

Как сообщает канал Pod Force One, в настоящее время вице-президент США склоняется к мнению, что боевые действия будут продолжаться еще долго.

Они никогда не прекратят воевать, это будет как российский Вьетнам, они и через 15 лет они все еще будут воевать. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал: "Мы достигаем невероятного прогресса"... Трудно делать прогнозы. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Тем не менее, он также считает, что команда Трампа смогла достичь уменьшения выгоды для обеих сторон.

Вэнс также признал, что территория, которую захватывает армия РФ, крайне скудна, а вот потери личного состава и оружия — колоссальные.

Он обратил внимание на то, что украинский народ "страдает от многих проблем", под ударом — энергетическая инфраструктура.