"Российский Вьетнам". Вэнс прогнозирует многолетнюю войну РФ против Украины
"Российский Вьетнам". Вэнс прогнозирует многолетнюю войну РФ против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что сейчас сложно делать прогнозы относительно сроков завершения войны в Украине. По его убеждению, уже пора, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.

  • Вэнс считает, что команда Трампа достигла определенного уменьшения выгоды для Киева и Москвы.
  • Он также признал, что достижения России на фронте достаточно скудные.

Как сообщает канал Pod Force One, в настоящее время вице-президент США склоняется к мнению, что боевые действия будут продолжаться еще долго.

Они никогда не прекратят воевать, это будет как российский Вьетнам, они и через 15 лет они все еще будут воевать. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал: "Мы достигаем невероятного прогресса"... Трудно делать прогнозы.

Тем не менее, он также считает, что команда Трампа смогла достичь уменьшения выгоды для обеих сторон.

Вэнс также признал, что территория, которую захватывает армия РФ, крайне скудна, а вот потери личного состава и оружия — колоссальные.

Он обратил внимание на то, что украинский народ "страдает от многих проблем", под ударом — энергетическая инфраструктура.

Президент (президент США Дональд Трамп, — ред.) может только "открыть дверь", он не может заставить ни одну из сторон войти в них, — заявил Венс.

