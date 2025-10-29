"Российский Вьетнам". Вэнс прогнозирует многолетнюю войну РФ против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что сейчас сложно делать прогнозы относительно сроков завершения войны в Украине. По его убеждению, уже пора, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.
Главные тезисы
- Вэнс считает, что команда Трампа достигла определенного уменьшения выгоды для Киева и Москвы.
- Он также признал, что достижения России на фронте достаточно скудные.
Вэнс озвучил прогноз относительно войны
Как сообщает канал Pod Force One, в настоящее время вице-президент США склоняется к мнению, что боевые действия будут продолжаться еще долго.
Тем не менее, он также считает, что команда Трампа смогла достичь уменьшения выгоды для обеих сторон.
Вэнс также признал, что территория, которую захватывает армия РФ, крайне скудна, а вот потери личного состава и оружия — колоссальные.
Он обратил внимание на то, что украинский народ "страдает от многих проблем", под ударом — энергетическая инфраструктура.
