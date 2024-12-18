Російський хокеїст отримав тюремний термін за шпигунство у Польщі
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Російський хокеїст отримав тюремний термін за шпигунство у Польщі

Польща
Джерело:  Еспресо

Польський суд визнав російського хокеїста Максима Сергєєва винним у шпигунстві та засудив його до двох років та 11 місяців позбавлення волі.

Головні тези:

  • Російському хокеїсту за шпигунство у Польщі призначено тюремний термін на два роки та 11 місяців.
  • Михайло Сергєєв мав завдання від російської ФСБ шпигувати та діяти проти України через публікацію політичного контенту у соцмережах.
  • Польський суд оштрафував хокеїста на 1220 євро та повідомив про його депортацію після відбування покарання.

Російський хокеїст Сергеєв шпигував у Польщі

За даними слідства, Михайло Сергєєв підтримував контакт зі співробітником ФСБ Росії й мав публікувати у соцмережах "політичний контент", зокрема стосовно війни з Україною.

Хокеїст-агент ФСБ отримав завдання знайти та сфотографувати стратегічні об'єкти польської армії та сил НАТО. Сергєєв також мав намір підірвати потяг зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

Польський суд засудив Михайла Сергєєва на 2 роки та 11 місяців, росіянина також оштрафували на 1220 євро.

Наприкінці травня 2025 року хокеїста депортують до Росії, а доти він відбуватиме покарання у в'язниці у Любліні.

Сергєєв грав за клуб "Заглембе Сосновець". Раніше він жив під Москвою та виступав за молодіжні та юніорські склади "Спартака", "Хіміка" та "Балашихи".

У Польщі викрили мережу російських та білоруських кібердиверсантів

Про це під час спільної пресконференції заявили віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.

Останніми днями... нам вдалося викрити групу, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця, — зазначив Гавковський.

Він наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

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