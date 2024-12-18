Российский хоккеист получил тюремный срок за шпионаж в Польше
Категория
Мир
Дата публикации

Российский хоккеист получил тюремный срок за шпионаж в Польше

Польша
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Источник:  Эспрессо

Польский суд признал российского хоккеиста Максима Сергеева виновным в шпионаже и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы.

Главные тезисы

  • Российский хоккеист Михаил Сергеев признан виновным в шпионаже в Польше и приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения.
  • Сергеев получил задачу от российской ФСБ шпионить и проводить кибердиверсии в Польше, включая публикацию политического контента и фотографирование стратегических объектов.
  • Польский суд оштрафовал хоккеиста на 1220 евро и приговорил к депортации после отбывания наказания в тюрьме в Люблине.

Российский хоккеист Сергеев шпионил в Польше

По данным следствия, Михаил Сергеев поддерживал контакт с сотрудником ФСБ России и должен был публиковать в соцсетях "политический контент", в том числе в отношении войны с Украиной.

Хоккеист-агент ФСБ получил задачу найти и сфотографировать стратегические объекты польской армии и сил НАТО. Сергеев также намеревался взорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Польский суд приговорил Михаила Сергеева к 2 годам и 11 месяцам, россиянина также оштрафовали на 1220 евро.

В конце мая 2025 года хоккеиста депортируют в Россию, а до этого он будет отбывать наказание в тюрьме в Люблине.

Сергеев играл за клуб "Заглембе Сосновец". Ранее он жил под Москвой и выступал за молодежные и юниорские составы "Спартака", "Химика" и "Балашихи".

В Польше разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов

Об этом во время совместной пресс-конференции заявили вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

В последние дни... нам удалось разоблачить группу, которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места, — отметил Гавковский.

Он подчеркнул, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было разведка информации с целью дальнейшего шантажа и фактически ведения кибервойны.

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