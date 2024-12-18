Российский хоккеист получил тюремный срок за шпионаж в Польше

Польский суд признал российского хоккеиста Максима Сергеева виновным в шпионаже и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы.
Главные тезисы
- Российский хоккеист Михаил Сергеев признан виновным в шпионаже в Польше и приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения.
- Сергеев получил задачу от российской ФСБ шпионить и проводить кибердиверсии в Польше, включая публикацию политического контента и фотографирование стратегических объектов.
- Польский суд оштрафовал хоккеиста на 1220 евро и приговорил к депортации после отбывания наказания в тюрьме в Люблине.
Российский хоккеист Сергеев шпионил в Польше
По данным следствия, Михаил Сергеев поддерживал контакт с сотрудником ФСБ России и должен был публиковать в соцсетях "политический контент", в том числе в отношении войны с Украиной.
Хоккеист-агент ФСБ получил задачу найти и сфотографировать стратегические объекты польской армии и сил НАТО. Сергеев также намеревался взорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины.
Польский суд приговорил Михаила Сергеева к 2 годам и 11 месяцам, россиянина также оштрафовали на 1220 евро.
Сергеев играл за клуб "Заглембе Сосновец". Ранее он жил под Москвой и выступал за молодежные и юниорские составы "Спартака", "Химика" и "Балашихи".
В Польше разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов
Об этом во время совместной пресс-конференции заявили вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр внутренних дел Томаш Семоняк.
В последние дни... нам удалось разоблачить группу, которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места, — отметил Гавковский.
Он подчеркнул, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было разведка информации с целью дальнейшего шантажа и фактически ведения кибервойны.
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