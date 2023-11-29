Росію вперше не переобрали до Виконавчої ради ОЗХЗ

Росію вперше не переобрали до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на період наступного року.

Що відомо про виключення Росії зі складу Виконавчої ради ОЗХЗ

За словами представників ОЗХЗ, місце у Виконавчій раді вперше отримала Україна.

У заяві організації зазначається, що за підсумками виборів країн-членів до Виконавчої ради для представництва у 2024 році увійшли такі держави (з Європи, Африки, Азії, Південної Америки):

Україна,

Польща,

Литва,

Бельгія,

Данія,

Греція,

Нова Зеландія,

Іспанія,

Алжир,

Гана,

Нігерія,

Південна Африка,

Бангладеш,

Іран,

Малайзія,

Пакистан,

Чилі,

Еквадор,

Сальвадор,

Гватемала.

Таким чином Росія вперше за тривалий час не матиме представництва у Виконавчій Раді ОЗХЗ.

Що кажуть в Україні

За словами президента Володимира Зеленського, Кремль менше ніж за місяць був позбавлений членства у трьох важливих міжнародних організаціях.

Менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється, - підкреслив глава держави. Поширити

За його словами, замість Росії до складу Виконавчої Ради ОЗХЗ обрали Україну, Польщу та Литву на найближчі 2 роки.

Я вдячний усім країнам, які підтримали наші кандидатури, а також не підтримали обрання Росії, - наголосив Зеленський. Поширити

Постпред України в ООН Сергій Кислиця оприлюднив результати голосування, відповідно до яких, Україна отримала 126 голосів, Литва – 76, Польща – 123, тоді як РФ – 65.

Recently at the elections in New York Moscow was kicked out of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ for the first time since 1946; then in Paris it was voted out of @UNESCO Executive Board for the first time since its establishment; today Moscow has been defeated at the… pic.twitter.com/20Wqyx44Zq — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 29, 2023

ОЗХЗ є незалежною міжнародною організацією, створеною за підтримки ООН у 1997 році після набрання чинності Конвенцією про заборону хімічної зброї, відкритою для підписання у січні 1993 року. Штаб-квартира знаходиться у Гаазі в Нідерландах.

Серед основних завдань організації є забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімзброї, ліквідації її запасів, надання допомоги державам у забезпеченні захисту від хімзброї, стеження за дотриманням та виконанням Конвенції.

ОЗХЗ має три основні органи: Конференція держав-учасниць, Виконавча рада та Технічний секретаріат. Засідання Виконавчої ради проводять 4 рази на рік або більше за потребою.

Виконавча рада ОЗХЗ складається з 41 держави-члена організації, які обираються Конференцією держав-учасниць та змінюються кожні 2 роки.

Представники України в організації були представлені з 1994 року - у Підготовчій комісії ОЗХЗ.