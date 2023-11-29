Россию впервые не переизбрали в Исполнительный совет ОЗХО

Россию впервые не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на период следующего года.
Что известно об исключении России из состава Исполнительного совета ОЗХО
По словам представителей ОЗХО, место в Исполнительном совете впервые получила Украина.
В заявлении организации отмечается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли следующие государства (из Европы, Африки, Азии, Южной Америки):
Украина,
Польша,
Литва,
Бельгия,
Дания,
Греция,
Новая Зеландия,
Испания,
Алжир,
Гана,
Нигерия,
Южная Африка,
Бангладеш,
Иран,
Малайзия,
Пакистан,
Чили,
Эквадор,
Сальвадор,
Гватемала.
Таким образом, Россия впервые за длительное время не будет иметь представительства в Исполнительном Совете ОЗХЗ.
Что говорят в Украине
По словам президента Владимира Зеленского, Кремль менее чем за месяц был лишён членства в трех важных международных организациях.
По его словам, вместо России в состав Исполнительного Совета ОЗХЗ избрали Украину, Польшу и Литву на ближайшие 2 года.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обнародовал результаты голосования, согласно которым Украина получила 126 голосов, Литва – 76, Польша – 123, тогда как РФ – 65.
ОЗХО является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года. Штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах.
Среди основных задач организации есть обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и исполнением Конвенции.
ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. Заседание Исполнительного совета проводят 4 раза в год или больше по необходимости.
Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются Конференцией государств-участников и меняются каждые 2 года.
Представители Украины в организации были представлены с 1994 года – в Подготовительной комиссии ОЗХО.
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