Россию впервые не переизбрали в Исполнительный совет ОЗХО
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Россию впервые не переизбрали в Исполнительный совет ОЗХО

ОЗХО
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Источник:  online.ua

Россию впервые не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на период следующего года.

Что известно об исключении России из состава Исполнительного совета ОЗХО

По словам представителей ОЗХО, место в Исполнительном совете впервые получила Украина.

В заявлении организации отмечается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли следующие государства (из Европы, Африки, Азии, Южной Америки):

  • Украина,

  • Польша,

  • Литва,

  • Бельгия,

  • Дания,

  • Греция,

  • Новая Зеландия,

  • Испания,

  • Алжир,

  • Гана,

  • Нигерия,

  • Южная Африка,

  • Бангладеш,

  • Иран,

  • Малайзия,

  • Пакистан,

  • Чили,

  • Эквадор,

  • Сальвадор,

  • Гватемала.

Таким образом, Россия впервые за длительное время не будет иметь представительства в Исполнительном Совете ОЗХЗ.

Что говорят в Украине

По словам президента Владимира Зеленского, Кремль менее чем за месяц был лишён членства в трех важных международных организациях.

Менее чем через месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Это логический результат действий государства-террориста: его роль в международных отношениях падает, а изоляция усиливается, – подчеркнул глава государства.

По его словам, вместо России в состав Исполнительного Совета ОЗХЗ избрали Украину, Польшу и Литву на ближайшие 2 года.

Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России, - подчеркнул Зеленский.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обнародовал результаты голосования, согласно которым Украина получила 126 голосов, Литва – 76, Польша – 123, тогда как РФ – 65.

ОЗХО является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года. Штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах.

Среди основных задач организации есть обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и исполнением Конвенции.

ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. Заседание Исполнительного совета проводят 4 раза в год или больше по необходимости.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются Конференцией государств-участников и меняются каждые 2 года.

Представители Украины в организации были представлены с 1994 года – в Подготовительной комиссии ОЗХО.

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