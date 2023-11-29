Россию впервые не переизбрали в Исполнительный совет ОЗХО

Россию впервые не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на период следующего года.

Что известно об исключении России из состава Исполнительного совета ОЗХО

По словам представителей ОЗХО, место в Исполнительном совете впервые получила Украина.

В заявлении организации отмечается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли следующие государства (из Европы, Африки, Азии, Южной Америки):

Украина,

Польша,

Литва,

Бельгия,

Дания,

Греция,

Новая Зеландия,

Испания,

Алжир,

Гана,

Нигерия,

Южная Африка,

Бангладеш,

Иран,

Малайзия,

Пакистан,

Чили,

Эквадор,

Сальвадор,

Гватемала.

Таким образом, Россия впервые за длительное время не будет иметь представительства в Исполнительном Совете ОЗХЗ.

Что говорят в Украине

По словам президента Владимира Зеленского, Кремль менее чем за месяц был лишён членства в трех важных международных организациях.

Менее чем через месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Это логический результат действий государства-террориста: его роль в международных отношениях падает, а изоляция усиливается, – подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, вместо России в состав Исполнительного Совета ОЗХЗ избрали Украину, Польшу и Литву на ближайшие 2 года.

Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обнародовал результаты голосования, согласно которым Украина получила 126 голосов, Литва – 76, Польша – 123, тогда как РФ – 65.

Recently at the elections in New York Moscow was kicked out of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ for the first time since 1946; then in Paris it was voted out of @UNESCO Executive Board for the first time since its establishment; today Moscow has been defeated at the… pic.twitter.com/20Wqyx44Zq — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 29, 2023

ОЗХО является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года. Штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах.

Среди основных задач организации есть обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и исполнением Конвенции.

ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. Заседание Исполнительного совета проводят 4 раза в год или больше по необходимости.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются Конференцией государств-участников и меняются каждые 2 года.

Представители Украины в организации были представлены с 1994 года – в Подготовительной комиссии ОЗХО.