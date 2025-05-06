Росії бракує грошей на війну проти Україну — що замислив Кремль

Згідно з даними інсайдерів, вже у 2026 році країна-агресорка РФ може змінити головне бюджетне правило для фінансування Фонду національного добробуту (ФНБ), з якого вона черпає кошти на ведення війни проти України. Що важливо розуміти, у такому разі буде йтися про зміну механізму відрахувань для російських нафтових компаній.

У Кремля нові проблеми з витратами на війну

Наразі команда Путіна обговорює сценарій, відповідно до якого уже в 2026 році нафтові компанії будуть зобов’язані перераховувати до ФНБ надлишки своїх доходів.

Варто зазначити, що це буде відбуватися, якщо ціна на барель нафти сягатиме 50 доларів та вище, за умови, якщо вартість "чорного золота" на світовому ринку залишатиметься низькою.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні компанії зобов’язані ділитися з Фондом, якщо вартість нафти перевищує 60 доларів за барель.

Обговорення цієї теми у Кремлі лише розпочалися. Команда Путіна готується до того, що світові ціни на нафту зберігатимуть на нижчому, ніж очікувалося, рівні.

Внаслідок цього, у разі продовження бойових дій з Україною, РФ, ймовірно, доведеться скорочувати державні видатки, щоб забезпечити фінансування війни. Поширити

До слова, на думку президента США Дональда Трампа, зниження цін на нафту посилює тиск на країну-агресорку Росію, а також підвищує ймовірність завершення війни.