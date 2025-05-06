России не хватает денег на войну против Украины — что задумал Кремль
Категория
Экономика
Дата публикации

России не хватает денег на войну против Украины — что задумал Кремль

У Кремля новые проблемы с расходами на войну
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным инсайдеров, уже в 2026 году страна-агрессор РФ может изменить главное бюджетное правило для финансирования Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого она черпает средства на ведение войны против Украины. Что важно понимать, в таком случае речь будет идти об изменении механизма отчислений для российских нефтяных компаний.

Главные тезисы

  • Россия может изменить бюджетные правила по финансированию войны против Украины.
  • Дональд Трамп считает, что снижение цен на нефть может повысить давление на Россию и способствовать завершению войны.

У Кремля новые проблемы с расходами на войну

Пока команда Путина обсуждает сценарий, согласно которому уже в 2026 году нефтяные компании будут обязаны перечислять в ФНБ излишки своих доходов.

Стоит отметить, что это будет происходить, если цена барреля нефти будет достигать 50 долларов и выше, при условии, что стоимость "черного золота" на мировом рынке будет оставаться низкой.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день компании обязаны делиться с Фондом, если стоимость нефти превышает 60 долларов за баррель.

Обсуждение этой темы в Кремле только началось. Команда Путина готовится к тому, что мировые цены на нефть будут сохраняться на более низком, чем ожидалось, уровне.

В результате, в случае продолжения боевых действий с Украиной, РФ, вероятно, придется сокращать государственные расходы, чтобы обеспечить финансирование войны.

Кстати, по мнению президента США Дональда Трампа, снижение цен на нефть усиливает давление на страну-агрессорку Россию, а также повышает вероятность завершения войны.

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