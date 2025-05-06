России не хватает денег на войну против Украины — что задумал Кремль

Согласно данным инсайдеров, уже в 2026 году страна-агрессор РФ может изменить главное бюджетное правило для финансирования Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого она черпает средства на ведение войны против Украины. Что важно понимать, в таком случае речь будет идти об изменении механизма отчислений для российских нефтяных компаний.
Главные тезисы
- Россия может изменить бюджетные правила по финансированию войны против Украины.
- Дональд Трамп считает, что снижение цен на нефть может повысить давление на Россию и способствовать завершению войны.
У Кремля новые проблемы с расходами на войну
Пока команда Путина обсуждает сценарий, согласно которому уже в 2026 году нефтяные компании будут обязаны перечислять в ФНБ излишки своих доходов.
Стоит отметить, что это будет происходить, если цена барреля нефти будет достигать 50 долларов и выше, при условии, что стоимость "черного золота" на мировом рынке будет оставаться низкой.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день компании обязаны делиться с Фондом, если стоимость нефти превышает 60 долларов за баррель.
Обсуждение этой темы в Кремле только началось. Команда Путина готовится к тому, что мировые цены на нефть будут сохраняться на более низком, чем ожидалось, уровне.
Кстати, по мнению президента США Дональда Трампа, снижение цен на нефть усиливает давление на страну-агрессорку Россию, а также повышает вероятность завершения войны.
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