России не хватает денег на войну против Украины — что задумал Кремль

Согласно данным инсайдеров, уже в 2026 году страна-агрессор РФ может изменить главное бюджетное правило для финансирования Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого она черпает средства на ведение войны против Украины. Что важно понимать, в таком случае речь будет идти об изменении механизма отчислений для российских нефтяных компаний.

У Кремля новые проблемы с расходами на войну

Пока команда Путина обсуждает сценарий, согласно которому уже в 2026 году нефтяные компании будут обязаны перечислять в ФНБ излишки своих доходов.

Стоит отметить, что это будет происходить, если цена барреля нефти будет достигать 50 долларов и выше, при условии, что стоимость "черного золота" на мировом рынке будет оставаться низкой.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день компании обязаны делиться с Фондом, если стоимость нефти превышает 60 долларов за баррель.

Обсуждение этой темы в Кремле только началось. Команда Путина готовится к тому, что мировые цены на нефть будут сохраняться на более низком, чем ожидалось, уровне.

В результате, в случае продолжения боевых действий с Украиной, РФ, вероятно, придется сокращать государственные расходы, чтобы обеспечить финансирование войны. Поделиться

Кстати, по мнению президента США Дональда Трампа, снижение цен на нефть усиливает давление на страну-агрессорку Россию, а также повышает вероятность завершения войны.