Журналісти російського видання “Проєкт” оприлюднили схеми відмивання грошей главою Чечні Рамзаном Кадировим, який краде бюджетні кошти та пропускає їх через підконтрольні компанії.

Журналісти у власному розслідуванні звертають увагу на компанії "Бенофон", та "Орбіта", виручка яких складає 40 і 41 млрд рублів.

Ці компанії також мають у своєму розпорядженні активи на 150 млрд рублів.

У списку також фігурує якась компанія “Ізумруд”.

Розслідувачі стверджують, що Кадиров за допомогою цих компаній відмиває гроші, вкрадені з бюджету Чечні або отримані у якості данини від місцевих бізнесменів.

У цих компаній - один номінальний власник, майже немає співробітників і підрядників.

За інформацією журналістів видання, на рахунки компанії "Бенофен” протягом 2023 року надійшло 64,8 млрд рублів, третину від цих коштів перераховано з бюджету Чечні.

1,49 млрд рублів надійшло від мерії Грозного, вказавши, що кошти призначаються на ремонт міських шкіл. Загалом "Бенофон" отримав 16% бюджету міста, мером якого є племінник ватажка Чечні Хас-Магомед Кадиров.

16,3 млрд рублів перерахували компанії, підконтрольні клану Кадирових, які отримують держконтракти. Ці фірми створюються через фонд імені Ахмата Кадирова, які очолює мама керівника Чечні. Наприклад, його компанія "МегаСтройИнвест" стала володаркою держконтрактів на 24 мільярди рублів. Вона ж перерахувала в "Бенофон" 3,2 мільярда рублів.

Решта коштів надійшли від приватних фірм або були внесені готівкою.

Як зазначають журналісти, загалом компанія протягом 2023 року отримала кошти, які дорівнюють половині бюджету Чечні.

Як Кадиров виводить вкрадені з бюджету Чечні гроші

Одночасно з рахунків компанії було виведено 58,9 млрд рублів через механізм безвідсоткових позик, виділених молодим чоловікам із Шалінського району.

Зокрема, 30-річний водій таксі Муслім Мурадов отримав від "Бенофона" 4,6 млрд рублів і ще стільки ж йому надали дві інші компанії.

Загалом він позичив 14 млрд рублів, з яких 11 млрд рублів Мурадов перевів у готівку у відділенні держбанку ВТБ.

Ще на 8,4 млрд Мурадов купив близько тонни злитків дорогоцінних металів у тому ж банку.

Решту 3 млрд рублів таксист передав іншим людям як безвідсоткову позику.

Загалом 48 млрд рублів із "Бенофона" розподілили між 15 чеченцями

4,6 млрд отримав начальник відділу ЖКГ Веденського району Дук-Ваха Мовсуров.

Ще 2,2 млрд видали 28-річному Аюбу Бердукаєву із Сержень-Юрту, який п'ять років тому був фігурантом кримінальної справи про крадіжку 13 тис рублів.

Крім цього, у сім'ї Кадирова є "бізнес" за межами Чечні.

Так, на Сергія Кропачева записані частки в мережі кав'ярень Starbucks і ресторанів швидкого харчування McDonald's, які пішли з РФ.

При цьому на Павла Кротова оформлені московські бізнеси, які раніше віджали кадировці.