Журналисты российского издания "Проект" обнародовали схемы отмывания денег главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ворует бюджетные средства и пропускает их через подконтрольные компании.

Журналисты в собственном расследовании обращают внимание на компании "Бенофон" и "Орбита", выручка которых составляет 40 и 41 млрд рублей.

Эти компании также располагают активами на 150 млрд рублей.

В списке также фигурирует некая компания "Изумруд".

Расследователи утверждают, что Кадыров с помощью этих компаний отмывает деньги, украденные из бюджета Чечни или полученные в качестве дани от местных бизнесменов.

У этих компаний – один номинальный владелец, почти нет сотрудников и подрядчиков.

По информации журналистов издания, на счета компании "Бенофен" в течение 2023 года поступило 64,8 млрд рублей, треть этих средств перечислена из бюджета Чечни.

1,49 млрд рублей поступило от мэрии Грозного, указав, что средства назначаются на ремонт городских школ. В общей сложности "Бенофон" получил 16% бюджета города, мэром которого является племянник главаря Чечни Хас-Магомед Кадыров.

16,3 млрд рублей перечислили компании, подконтрольные клану Кадыровым, получающим госконтракты. Эти фирмы создаются через фонд имени Ахмата Кадырова, возглавляемого мамой руководителя Чечни. К примеру, его компания "МегаСтройИнвест" стала обладательницей госконтрактов на 24 миллиарда рублей. Она же перечислила в "Бенофон" 3,2 млрд рублей.

Остальные средства поступили от частных фирм или были внесены наличными.

Как отмечают журналисты, в целом компания в течение 2023 года получила средства, равные половине бюджета Чечни.

Как Кадыров выводит украденные из бюджета Чечные деньги

Одновременно со счетов компании было выведено 58,9 млрд рублей через механизм беспроцентных ссуд, выделенных молодым мужчинам из Шалинского района.

В частности, 30-летний водитель такси Муслим Мурадов получил от "Бенофона" 4,6 млрд рублей и еще столько же ему предоставили две другие компании.

В общей сложности он одолжил 14 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей Мурадов обналичил в отделении госбанка ВТБ.

Еще на 8,4 млрд. Мурадов купил около тонны слитков драгоценных металлов в том же банке.

Остальные 3 млрд рублей таксист передал другим людям как беспроцентный заем.

В общей сложности 48 млрд рублей из "Бенофона" распределили между 15 чеченцами

4,6 млрд получил начальник отдела ЖКХ Веденского района Дук-Ваха Мовсуров.

Еще 2,2 млрд выдали 28-летнему Аюбу Бердукаеву из Сержень-Юрта, пять лет назад являвшегося фигурантом уголовного дела о краже 13 тыс рублей.

Кроме этого, в семье Кадырова есть "бизнес" вне Чечни.

Так, на Сергея Кропачева записаны доли в сети кофеен Starbucks и ресторанов быстрого питания McDonald's, ушедших из РФ.

При этом на Павла Кротова оформлены московские бизнесы, ранее отжавшие кадыровцы.