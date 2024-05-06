Разведка Британии назвала реальное количество кадыровцев в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии назвала реальное количество кадыровцев в Украине

Минобороны Британии
кадыровцы
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Согласно данным Минобороны Великобритании, по состоянию на май 2024 года на украинском фронте воюет около 9 тысяч пророссийских чеченцев, также известных как "кадыровцы".

Численность кадыровцев в Украине существенно снизилась

Британские разведчики решили выяснить, какую роль играют сторонники главы Чечни Рамзана Кадырова на поле боя.

Что важно понимать, кадыровцы понесли безумные потери в начале полномасштабного вторжения.

Именно после этого пророссийские чеченские подразделения в основном были отведены для проведения операций по охране тыла, их начали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

Кроме того, указано, что силы Кадырова вернулись на ноль только после того, как год назад боевики ЧВК "Вагнер" были выведены из передовой.

Минобороны Великобритании считает, что по состоянию на сегодняшний день именно кадыровцы несут основную тяжесть боевых действий на передовой, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла.

Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российского персонала. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысячам российских военнослужащих.

Несмотря на это, интересно, персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что указывает на его неэффективность.

Потери армии РФ по состоянию на 6 мая 2024 года

За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1040 российских захватчиков, а из технике уничтожено:

  • танков — 7380 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед;

  • артиллерийских систем — 12250 (+38) ед;

  • РСЗО — 1057 ед.;

  • средства ПВО — 791 (+1) ед;

  • самолетов — 349 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47) ед;

  • крылатые ракеты — 2148 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед;

  • специальная техника — 2008 (+6) ед.

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