Згідно з даними Міноборони Великої Британії, станом на травень 2024 року на українському фронті воює близько 9 тисяч проросійських чеченців, також відомих як “кадировці”.
Чисельність кадировців в Україні суттєво зменшилася
Британські розвідники вирішили з’ясувати, яку роль наразі відіграють прихильники глави Чечні Рамзана Кадирова на полі бою.
Що важливо розуміти, кадировці зазначили шалених втрат на початку повномасштабного вторгнення.
Саме після цього проросійські чеченські підрозділи в основному були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх почали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.
Окрім того, наголошується, що сили Кадирова повернулися на “нуль” лише після того, як рік тому бойовики ПВК "Вагнер" була виведені з передової.
Міноборони Великої Британії вважає, що станом на сьогодні саме кадировці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу.
Попри це, що цікаво, персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що вказує на його неефективність.
Втрати армії РФ станом на 6 травня 2024 року
Протягом минулої доби бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 1040 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7380 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 14213 (+34) од.;
артилерійських систем — 12250 (+38) од.;
РСЗВ — 1057 од.;
засоби ППО — 791 (+1) од.;
літаків — 349 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47) од.;
крилаті ракети — 2148 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од.;
спеціальна техніка — 2008 (+6) од.
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