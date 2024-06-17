РосЗМІ заявили про призначення Путіним власної родички заступницею глави міноборони

Що відомо про Цівільову та призначення її заступницею глави міноборони

Зазначається, що разом з тим кремлівський диктатор підписав указ, відповідно до якого, кількість заступників глави міноборони збільшиться з 10 до 12.

Крім Цивільової заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова - молодшого сина експрем'єра Михайла Фрадкова і колишнього першого заступника керуючого справами президента Росії.

Цивільова – дружина колишнього губернатора Кемеровської області, а тепер міністра енергетики Сергія Цивільєва, вона очолює фонд «Захисники Вітчизни».

За інформацією російського видання “Настоящее время”, при влаштуванні на державну посаду її чоловік передав Цивільові власну долю в одній з найбільших вугільних компаній у Росії – "Колмар".

Дівоче прізвище Цивілєвої – Путіна, а не Логінова, як стверджується в публікаціях ЗМІ (прізвище Логінова вона отримала після того, як вийшла заміж за лікаря-психіатра Лева Логінова).

Народилася Анна в Іванові, а її батько двоюрідний брат кремлівського диктатора.

Що відомо про зачистку Путіним міноборони від колишніх посадовців Шойгу

Водночас своїм указом Путін звільнив із Міноборони заступників та ставлеників Сергія Шойгу Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову та Павла Попова.