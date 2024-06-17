РосЗМІ заявили про призначення Путіним власної родички заступницею глави міноборони

За інформацією російських ЗМІ, кремлівський диктатор Володимир Путін призначив заступницею глави міноборони РФ свою двоюрідну племінницю Анну Цівільову.
Головні тези:
- Двоюрідна племінниця Володимира Путіна, Анна Цівільова, призначена на посаду заступниці глави міноборони РФ.
- На додачу до цього Путін також призначив заступником міністра оборони Павла Фрадкова.
- Міноборону покинули заступники та ставленники Сергія Шойгу - Руслан Цаліков, Тетяна Шевцова та Павло Попов.
- Анна Цівільова є дружиною міністра енергетики РФ Сергія Цивільєва та очолює фонд "Захисники Вітчизни".
- Призначення Цівільової викликало обговорення через зв'язки з родиною Путіна та передачу частки вугільної компанії.
Що відомо про Цівільову та призначення її заступницею глави міноборони
Зазначається, що разом з тим кремлівський диктатор підписав указ, відповідно до якого, кількість заступників глави міноборони збільшиться з 10 до 12.
Крім Цивільової заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова - молодшого сина експрем'єра Михайла Фрадкова і колишнього першого заступника керуючого справами президента Росії.
Цивільова – дружина колишнього губернатора Кемеровської області, а тепер міністра енергетики Сергія Цивільєва, вона очолює фонд «Захисники Вітчизни».
За інформацією російського видання “Настоящее время”, при влаштуванні на державну посаду її чоловік передав Цивільові власну долю в одній з найбільших вугільних компаній у Росії – "Колмар".
Дівоче прізвище Цивілєвої – Путіна, а не Логінова, як стверджується в публікаціях ЗМІ (прізвище Логінова вона отримала після того, як вийшла заміж за лікаря-психіатра Лева Логінова).
Народилася Анна в Іванові, а її батько двоюрідний брат кремлівського диктатора.
Що відомо про зачистку Путіним міноборони від колишніх посадовців Шойгу
Водночас своїм указом Путін звільнив із Міноборони заступників та ставлеників Сергія Шойгу Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову та Павла Попова.
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