По информации российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин назначил замглавы минобороны РФ свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву.

Что известно о Цивилеве и назначении ее заместителем главы минобороны

Отмечается, что вместе с тем кремлевский диктатор подписал указ, согласно которому количество заместителей главы минобороны увеличится с 10 до 12.

Помимо Цивильовой заместителем министра обороны назначен Павел Фрадков - младший сын экспремьера Михаил Фрадков и бывший первый заместитель управляющего делами президента России.

Цивилева – жена бывшего губернатора Кемеровской области, а теперь министра энергетики Сергея Цивильева, она возглавляет фонд «Защитники Отечества».

По информации российского издания "Настоящее время", при устройстве на государственный пост ее муж передал Цивилю свою судьбу в одной из крупнейших угольных компаний в России - "Колмар".

Девичья фамилия Цивилевой – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ (фамилию Логинова она получила после того, как вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова).

Родилась Анна в Иванове, а ее отец – двоюродный брат кремлевского диктатора.

Что известно о зачистке Путиным минобороны от бывших чиновников Шойгу

В то же время своим указом Путин уволил из Минобороны заместителей и ставленников Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.