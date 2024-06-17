По информации российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин назначил замглавы минобороны РФ свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву.
Главные тезисы
- Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву заместителем главы минобороны России, вызвав обсуждение в связи с семейными связями.
- Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ и возглавляет фонд “Защитники Отечества”.
- Путин также назначил заместителем министра обороны Павла Фрадкова, увеличив количество заместителей с 10 до 12.
- Бывшие заместители и ставленники Сергея Шойгу покинули минобороны, в том числе Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.
- Связи Цивилевой с угольной компанией и обсуждение передачи доли в контексте ее назначения на государственную должность.
Что известно о Цивилеве и назначении ее заместителем главы минобороны
Отмечается, что вместе с тем кремлевский диктатор подписал указ, согласно которому количество заместителей главы минобороны увеличится с 10 до 12.
Помимо Цивильовой заместителем министра обороны назначен Павел Фрадков - младший сын экспремьера Михаил Фрадков и бывший первый заместитель управляющего делами президента России.
Цивилева – жена бывшего губернатора Кемеровской области, а теперь министра энергетики Сергея Цивильева, она возглавляет фонд «Защитники Отечества».
По информации российского издания "Настоящее время", при устройстве на государственный пост ее муж передал Цивилю свою судьбу в одной из крупнейших угольных компаний в России - "Колмар".
Девичья фамилия Цивилевой – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ (фамилию Логинова она получила после того, как вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова).
Родилась Анна в Иванове, а ее отец – двоюродный брат кремлевского диктатора.
Что известно о зачистке Путиным минобороны от бывших чиновников Шойгу
В то же время своим указом Путин уволил из Минобороны заместителей и ставленников Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.
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