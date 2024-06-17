РосСМИ заявили о назначении Путиным собственной родственницы заместителем главы минобороны
Категория
Политика
Дата публикации

РосСМИ заявили о назначении Путиным собственной родственницы заместителем главы минобороны

Анна Цивилева
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин назначил замглавы минобороны РФ свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву.

Главные тезисы

  • Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву заместителем главы минобороны России, вызвав обсуждение в связи с семейными связями.
  • Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ и возглавляет фонд “Защитники Отечества”.
  • Путин также назначил заместителем министра обороны Павла Фрадкова, увеличив количество заместителей с 10 до 12.
  • Бывшие заместители и ставленники Сергея Шойгу покинули минобороны, в том числе Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.
  • Связи Цивилевой с угольной компанией и обсуждение передачи доли в контексте ее назначения на государственную должность.

Что известно о Цивилеве и назначении ее заместителем главы минобороны

Отмечается, что вместе с тем кремлевский диктатор подписал указ, согласно которому количество заместителей главы минобороны увеличится с 10 до 12.

Помимо Цивильовой заместителем министра обороны назначен Павел Фрадков - младший сын экспремьера Михаил Фрадков и бывший первый заместитель управляющего делами президента России.

Цивилева – жена бывшего губернатора Кемеровской области, а теперь министра энергетики Сергея Цивильева, она возглавляет фонд «Защитники Отечества».

По информации российского издания "Настоящее время", при устройстве на государственный пост ее муж передал Цивилю свою судьбу в одной из крупнейших угольных компаний в России - "Колмар".

Девичья фамилия Цивилевой – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ (фамилию Логинова она получила после того, как вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова).

Родилась Анна в Иванове, а ее отец – двоюродный брат кремлевского диктатора.

Что известно о зачистке Путиным минобороны от бывших чиновников Шойгу

В то же время своим указом Путин уволил из Минобороны заместителей и ставленников Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики назвали цель заявлений Путина о переговорах с Украиной
путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли Путин применить ядерное оружие в случае поражения в Украине — объяснение СНБО
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин собирается с визитом в КНДР и Вьетнам — какова цель
путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?