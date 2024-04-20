За інформацією російських ЗМІ, кремлівський диктатор Володимир Путін після “перемоги” на так званих “президентських виборів” в Росії перестав з'являтись у публічному просторі та майже нікуди не виїздить.

Путін майже перестав покидати Кремль

Російські журналісти зазначають, що протягом останніх двох тижнів у графіку кремлівського диктатора не було жодного виїздного заходу.

Від початку так званої “виборчої компанії” з 8 грудня по 20 квітня у Кремлі заявили про 100 виїздних заходів за участю Путіна.

Зокрема, 31 захід за межами Кремля і президентських резиденцій відбувся в останній передвиборчий місяць, із 17 лютого до 17 березня.

За цей час Путін встиг відвідати Челябінську область, Татарстан, Ставропольський і Краснодарський краї.

Що відомо про зниження активності Путіна після виборів

Однак в останній тиждень перед виборами (11-17 березня) Путін не виїжджав за межі Кремля або Ново-Огарьово.

За місяць із 17 березня до 17 квітня повідомлялося тільки про 10 заходів за межами Кремля і резиденцій, один із них — концерт на честь анексії Криму, який відбувся наступного дня після виборів.

Тільки один раз за місяць Путін залишав межі московського регіону.

При цьому найбільше активність кремлівського диктатора впала протягом останніх двох тижнів.

Із 5 квітня Путін взяв участь лише у двох онлайн-нарадах, присвячених ліквідації наслідків повені, та одній онлайн-нараді з урядом щодо впровадження російського ПЗ, розмовляв відеозв'язком із губернаторами кількох областей та Криму, а також приймав у Кремлі білоруського посіпаку Олександра Лукашенка і кількох чиновників.

Також він говорив телефоном із главами Ірану і Казахстану Всі ці заходи проходили в Кремлі або Ново-Огарьово.

Жодної поїздки за останні два тижні у Путіна не було.

Зокрема, 10 квітня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава держави не поїде в постраждалі від повені регіони. За це Путіна розкритикували в соцмережах.

В останній рік перед виборами Путін скоротив свої поїздки до мінімуму.

У 2023 році він провів на людях лише 147 днів. Решту часу він не виїжджав за межі своїх резиденцій, а на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні будь-кого, окрім наближених чиновників і лояльних політиків.