РосСМИ заявили об исчезновении Путина из публичного пространства после "выборов"
Категория
Политика
Дата публикации

РосСМИ заявили об исчезновении Путина из публичного пространства после "выборов"

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин после "победы" на так называемых "президентских выборах" в России перестал появляться в публичном пространстве и почти никуда не выезжает.

Путин почти перестал покидать Кремль

Российские журналисты отмечают, что за последние две недели в графике кремлевского диктатора не было ни одного выездного мероприятия.

С начала так называемой избирательной кампании с 8 декабря по 20 апреля в Кремле заявили о 100 выездных мероприятиях с участием Путина.

В частности, 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций состоялось в последний предвыборный месяц, с 17 февраля по 17 марта.

За это время Путин успел посетить Челябинскую область, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Что известно о понижении активности Путина после выборов

Однако в последнюю неделю перед выборами (11-17 марта) Путин не уезжал за пределы Кремля или Ново-Огарево.

За месяц с 17 марта по 17 апреля сообщалось только о 10 мероприятиях за пределами Кремля и резиденций, одна из них — концерт в честь аннексии Крыма, который состоялся на следующий день после выборов.

Только один раз в месяц Путин покидал пределы московского региона.

При этом наибольшая активность кремлевского диктатора упала за последние две недели.

С 5 апреля Путин принял участие только в двух онлайн-совещаниях, посвященных ликвидации последствий наводнения, и одному онлайн-совещанию с правительством по внедрению российского ПО, разговаривал видеосвязью с губернаторами нескольких областей и Крыма, а также принимал в Кремле белорусского муртада Александра Лукашенко и несколько чиновников.

Также он говорил по телефону с главами Ирана и Казахстана. Все эти мероприятия проходили в Кремле или Ново-Огарево.

Никакой поездки за последние две недели у Путина не было.

В частности, 10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не уедет в пострадавшие от наводнения регионы. За это Путина подвергли критике в соцсетях.

В последний год перед выборами Путин сократил свои поездки до минимума.

В 2023 году он провел на людях всего 147 дней. Оставшееся время он не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин выдвинул новое требование Зеленскому и Путину
Си Цзиньпин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон хочет пригласить Путина на праздник во Франции — что происходит
Путин и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин боится Украины и цивилизованного мира — Зеленский
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?