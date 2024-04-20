По информации российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин после "победы" на так называемых "президентских выборах" в России перестал появляться в публичном пространстве и почти никуда не выезжает.

Путин почти перестал покидать Кремль

Российские журналисты отмечают, что за последние две недели в графике кремлевского диктатора не было ни одного выездного мероприятия.

С начала так называемой избирательной кампании с 8 декабря по 20 апреля в Кремле заявили о 100 выездных мероприятиях с участием Путина.

В частности, 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций состоялось в последний предвыборный месяц, с 17 февраля по 17 марта.

За это время Путин успел посетить Челябинскую область, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Что известно о понижении активности Путина после выборов

Однако в последнюю неделю перед выборами (11-17 марта) Путин не уезжал за пределы Кремля или Ново-Огарево.

За месяц с 17 марта по 17 апреля сообщалось только о 10 мероприятиях за пределами Кремля и резиденций, одна из них — концерт в честь аннексии Крыма, который состоялся на следующий день после выборов.

Только один раз в месяц Путин покидал пределы московского региона.

При этом наибольшая активность кремлевского диктатора упала за последние две недели.

С 5 апреля Путин принял участие только в двух онлайн-совещаниях, посвященных ликвидации последствий наводнения, и одному онлайн-совещанию с правительством по внедрению российского ПО, разговаривал видеосвязью с губернаторами нескольких областей и Крыма, а также принимал в Кремле белорусского муртада Александра Лукашенко и несколько чиновников.

Также он говорил по телефону с главами Ирана и Казахстана. Все эти мероприятия проходили в Кремле или Ново-Огарево.

Никакой поездки за последние две недели у Путина не было.

В частности, 10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не уедет в пострадавшие от наводнения регионы. За это Путина подвергли критике в соцсетях.

В последний год перед выборами Путин сократил свои поездки до минимума.

В 2023 году он провел на людях всего 147 дней. Оставшееся время он не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.