По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин действительно боится Украины и стран цивилизованного мира.
Что указывает на страх Путина перед Украиной и свободным миром
В интервью журналистам бразильских СМИ глава государства отметил, что смелые и уверенные в себе люди не угрожают миру применением ядерного оружия.
Зеленский подчеркнул, что Путин очень сильно боится Украины, поскольку не уверен в себе человек.
Зеленский об участии Бразилии в саммите мира
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира.
Президент также поблагодарил журналистов за приезд в Украину. Зеленский снова пригласил президента Бразилии посетить Украину.
Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН.
Ранее президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой мирный план. Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за несколько пророссийских взглядов политика.
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