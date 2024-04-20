Путин боится Украины и цивилизованного мира — Зеленский
Категория
Политика
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Путин боится Украины и цивилизованного мира — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин действительно боится Украины и стран цивилизованного мира.

Что указывает на страх Путина перед Украиной и свободным миром

В интервью журналистам бразильских СМИ глава государства отметил, что смелые и уверенные в себе люди не угрожают миру применением ядерного оружия.

Зеленский подчеркнул, что Путин очень сильно боится Украины, поскольку не уверен в себе человек.

Потому что люди с большой армией, большое государство с такими недрами — ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли фактически всему живому. Поэтому для меня психотип этого "типа" абсолютно ясен, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский об участии Бразилии в саммите мира

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира.

Считаю, что присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины, подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил журналистов за приезд в Украину. Зеленский снова пригласил президента Бразилии посетить Украину.

Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН.

Ранее президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой мирный план. Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за несколько пророссийских взглядов политика.

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