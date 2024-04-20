За словами президента Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін насправді боїться України та країн цивілізованого світу.
Що вказує на страх Путіна перед Україною та вільним світом
В інтерв’ю журналістам бразильських ЗМІ глава держави зазначив, що сміливі та впевнені у собі люди не погрожують світу застосуванням ядерної зброї.
Зеленський підкреслив, що Путін дуже сильно боїться України, оскільки не є впевненою у собі людиною.
Зеленський про участь Бразилії в саміті миру
Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру.
Президент також подякував журналістам за приїзд в Україну. Зеленський знову запросив президента Бразилії відвідати Україну.
Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН.
Раніше президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через дещо проросійські погляди політика.
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