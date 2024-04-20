Що вказує на страх Путіна перед Україною та вільним світом

В інтерв’ю журналістам бразильських ЗМІ глава держави зазначив, що сміливі та впевнені у собі люди не погрожують світу застосуванням ядерної зброї.

Зеленський підкреслив, що Путін дуже сильно боїться України, оскільки не є впевненою у собі людиною.

Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами — ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі фактично, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типу" абсолютно зрозумілий, — підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський про участь Бразилії в саміті миру

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру.

Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України, — наголосив Зеленський. Поширити

Президент також подякував журналістам за приїзд в Україну. Зеленський знову запросив президента Бразилії відвідати Україну.

Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН.