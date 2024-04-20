Путін боїться України і цивілізованого світу — Зеленський
Категорія
Політика
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Путін боїться України і цивілізованого світу — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін насправді боїться України та країн цивілізованого світу. 

Що вказує на страх Путіна перед Україною та вільним світом

В інтерв’ю журналістам бразильських ЗМІ глава держави зазначив, що сміливі та впевнені у собі люди не погрожують світу застосуванням ядерної зброї.

Зеленський підкреслив, що Путін дуже сильно боїться України, оскільки не є впевненою у собі людиною.

Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами — ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі фактично, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типу" абсолютно зрозумілий, — підкреслив Зеленський.

Зеленський про участь Бразилії в саміті миру

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру.

Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України, — наголосив Зеленський.

Президент також подякував журналістам за приїзд в Україну. Зеленський знову запросив президента Бразилії відвідати Україну.

Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН.

Раніше президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через дещо проросійські погляди політика.

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