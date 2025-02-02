Рота російських штурмовиків втекла з фронту під Покровськом
Категорія
Україна
Дата публікації

Рота російських штурмовиків втекла з фронту під Покровськом

Проєкт "Хочу жить"
Військові ЗСУ
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За інформацією проєкту "Хочу жить" та представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з лінії фронту під Покровськом на Донеччині дезертирувала ціла штурмова рота солдат окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  • Масове дезертирство цілої штурмової роти російських солдат окупаційної армії РФ на фронті під Покровськом.
  • Головнокомандувач розповів про ситуацію на фронті та зазначив, що українські військові продовжують наносити втрати окупантам.
  • Гарячий напрямок боїв між ЗСУ та ворожою армією РФ залишається у районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про масове дезертирство солдат окупаційної армії РФ

Зазначається, що дезертири служили у 1437 мотострілецькому полку ЗС РФ.

Повідомлення про російських дезертирів продовжують сипатися як з рогу достатку. Під Покровськом дезертирувала ціла група зеків-штурмовиків із полку 1437! — зазначають у проєкті "Хочу жить".

Зазначається, що втечу здійснили щонайменше вісім російських військових.

Командири підрозділів окупаційної армії, з яких втекли солдати, заявляють, що ті можуть видавати себе за поранених.

Не здивуємося, якщо вони дійсно були поранені й відмовилися знову йти на штурм. Скільки вже подібних історій зустрічалося, коли тих, хто вижив, відразу ж відправляли на "добивання", — підкреслюють у "Хочу жить".

"Хочу жить" наголошує, що у поранених окупантів, яких командування знову кидає на полі бою, є вибір — померти або втекти. Ця група загарбників скористалася другим варіантом.

Що відомо про шалені втрати злочинної армії РФ на Покровському напрямку

За словами Головкома Збройних сил Олександра Сирського, район Покровська на Донеччині залишається одним з гарячіших напрямків фронту.

Він зазначив, що наразі українські військові продовжують оборонну операцію з метою знищення ворожих сил та резервів противника.

На цьому напрямку, як підкреслює Сирський, українські військові регулярно завдають втрат окупаційній армії РФ.

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 тис загарбників, з яких близько 7 тис — безповоротно, — зазначає Головнокомандувач.

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