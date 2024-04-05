Суперечки серед представників Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США та погрози зняття з посади спікера Майка Джонсона ставлять під загрозу розгляд допомоги Україні.

Республіканці у Палаті представників знову погрожують зірвати розгляд допомоги Україні

Журналісти видання зазначають, що наразі очікується повернення конгресменів з Палати представників до роботи 9 квітня після перерви, пов’язаної із великодніми канікулами.

При цьому спікер Палати представників Майк Джонсон має розкрити деталі проєкту допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для себе та іншої частини республіканців.

Що відомо про суперечки між республіканцями у Палаті представників

При цьому радикальне крило Республіканської партії вимагає врахувати їхні вимоги щодо посилення кордону із Мексикою та скорочення витра.

Вони також вимагають, щоб Джонсон не поспішав із урахуванням всіх вимог, аби підготувати проект, який буде підтриманий більшістю.

Трампістка Марджорі Тейлор Грін погрожує ініціювати зняття Джонсона з посади, заявляючи, що він, мовляв, ігнорує інтереси партії.

Наразі переважна більшість республіканців скептично ставиться до цього, однак ситуація може змінити у разі, якщо Джонсон запропонує такий проєкт щодо допомоги для України, який буде мати більшу підтримку серед демократів, ніж республіканців, та не допускатиме поправок.

Наразі ключові побоювання стосуються того, що для досягнення реальної згоди між республіканцями у Палаті представників знадобляться місяці.

Вже майже два місяці минуло з того часу, коли Сенат схвалив компромісний пакетний законопроєкт на 95 млрд доларів, куди входили і кошти на підтримку України, проте Джонсон, як відомо, не захотів виносити його на голосування.