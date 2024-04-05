Рассмотрение помощи Украине Палатой представителей снова под угрозой — Reuters
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Политика
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Рассмотрение помощи Украине Палатой представителей снова под угрозой — Reuters

Майк Джонсон
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Источник:  Reuters

Споры среди представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США и угрозы снятия с должности спикера Майка Джонсона ставят под угрозу рассмотрение помощи Украине.

Республиканцы в Палате представителей снова угрожают сорвать рассмотрение помощи Украине

Журналисты издания отмечают, что ожидается возвращение конгрессменов из Палаты представителей к работе 9 апреля после перерыва, связанного с пасхальными каникулами.

При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен раскрыть детали проекта помощи Украине, который сочтет приемлемым для себя и другой части республиканцев.

Что известно о спорах между республиканцами в Палате представителей

При этом радикальное крыло Республиканской партии требует учесть их требования по усилению границы с Мексикой и сокращению расхода.

Они также требуют, чтобы Джонсон не спешил с учетом всех требований для подготовки проекта, который будет поддержан большинством.

Трампистка Марджори Тейлор Грин грозится инициировать смещение Джонсона с должности, заявляя, что он, мол, игнорирует интересы партии.

Подавляющее большинство республиканцев скептически относится к этому, однако ситуация может изменить в случае, если Джонсон предложит такой проект помощи для Украины, который будет иметь большую поддержку среди демократов, чем республиканцев, и не будет допускать поправок.

Пока ключевые опасения касаются того, что для достижения реального согласия между республиканцами в Палате представителей понадобятся месяцы.

Уже почти два месяца исполнилось с того времени, когда Сенат одобрил компромиссный пакетный законопроект на 95 млрд долларов, куда входили и средства в поддержку Украины, однако Джонсон, как известно, не захотел выносить его на голосование.

Фактически же у Конгресса остается немногие недели для работы до того, как приближение выборов начнет еще больше влиять на политические процессы.

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