Розкрито масштабну схему придбання РФ підсанкційних товарів
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Розкрито масштабну схему придбання РФ підсанкційних товарів

РФ отримує західну електронику в обхід санкцій
Джерело:  Bloomberg

Журналісти Bloomberg з'ясували, що Росія використовує власну доволі ефективну систему обходу західних санкцій для придбання необхідних електронних компонентів та товарів подвійного призначення. 

Головні тези:

  • Росія використовує масштабну схему для придбання підсанкційних товарів через спеціальні маркетплейси.
  • Постачальники створили можливість російським клієнтам придбати західні товари в обхід санкцій.
  • Спеціальні мережі компаній-посередників транзитом через інші країни допомагають Росії отримувати запрещені товари.
  • Західні виробники не завжди запобігають потраплянню своєї продукції в Росію, що дозволяє російським компаніям купувати підсанкційні товари.
  • Журналісти виявили, що російські військові компанії отримали заборонені західні товари через обхідні шляхи доставки.

Як Росії вдається купувати підсанкційні західні товари і обходити встановлені обмеження

Журналісти посилаються на отримані документи, відповідно до яких, низка імпортерів створила спеціальні маркетплейси аби дозволити російським клієнтам вільно бачити доступні в продажу підсанкційні товари та ціни на них. 

Автори матеріалу підкреслюють, що в Росії працюють щонайменше 2 таких маркетплейси, доступ до яких надається перевіреним покупцям.

З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть придбати компоненти TI кількома клацаннями миші, розміщуючи замовлення, які здійснюються та доставляються через компанії за межами Росії, — підкреслюють журналісти видання.

Росія створила масштабну схему для отримання західних товарів в обхід санкцій
Росія в обхід санкцій продовжує отримувати передову західну електроніку

В одному з проаналізованих журналістами випадків великий російський дистриб’ютор провів обробку понад 4 тис замовлень від російських клієнтів на на сотні тисяч продуктів Texas Instruments на загальну суму у 6 млн доларів.

Зазначається, що мова йде тільки про період із січня до серпня цього року. З цих замовлень товарів на суму у 4 млн доларів отримали російські військові компанії.

Підкреслюється, що поставки здійснюються через розголужену мережу компаній-посередників за межами Росії транзитом через Гонконг або інші лояльні до Росії країни.

При цьому націнка російського дистриб’ютора складає усього лише 40% до ціни самого виробника.

Чому Росії вдається купувати заборонені західні товари в обхід санкцій

Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції в Росію.

Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії "об’єктивно та свідомо не перешкоджають Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій".

Хоча та ж Texas Instruments Inc. наполягає на протилежному і стверджує, що ретельно перевіряє, куди відправляються її мікросхеми.

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