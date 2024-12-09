Журналісти Bloomberg з'ясували, що Росія використовує власну доволі ефективну систему обходу західних санкцій для придбання необхідних електронних компонентів та товарів подвійного призначення.
Головні тези:
- Росія використовує масштабну схему для придбання підсанкційних товарів через спеціальні маркетплейси.
- Постачальники створили можливість російським клієнтам придбати західні товари в обхід санкцій.
- Спеціальні мережі компаній-посередників транзитом через інші країни допомагають Росії отримувати запрещені товари.
- Західні виробники не завжди запобігають потраплянню своєї продукції в Росію, що дозволяє російським компаніям купувати підсанкційні товари.
- Журналісти виявили, що російські військові компанії отримали заборонені західні товари через обхідні шляхи доставки.
Як Росії вдається купувати підсанкційні західні товари і обходити встановлені обмеження
Журналісти посилаються на отримані документи, відповідно до яких, низка імпортерів створила спеціальні маркетплейси аби дозволити російським клієнтам вільно бачити доступні в продажу підсанкційні товари та ціни на них.
Автори матеріалу підкреслюють, що в Росії працюють щонайменше 2 таких маркетплейси, доступ до яких надається перевіреним покупцям.
В одному з проаналізованих журналістами випадків великий російський дистриб’ютор провів обробку понад 4 тис замовлень від російських клієнтів на на сотні тисяч продуктів Texas Instruments на загальну суму у 6 млн доларів.
Зазначається, що мова йде тільки про період із січня до серпня цього року. З цих замовлень товарів на суму у 4 млн доларів отримали російські військові компанії.
Підкреслюється, що поставки здійснюються через розголужену мережу компаній-посередників за межами Росії транзитом через Гонконг або інші лояльні до Росії країни.
При цьому націнка російського дистриб’ютора складає усього лише 40% до ціни самого виробника.
Чому Росії вдається купувати заборонені західні товари в обхід санкцій
Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції в Росію.
Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії "об’єктивно та свідомо не перешкоджають Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій".
Хоча та ж Texas Instruments Inc. наполягає на протилежному і стверджує, що ретельно перевіряє, куди відправляються її мікросхеми.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-