Журналісти Bloomberg з'ясували, що Росія використовує власну доволі ефективну систему обходу західних санкцій для придбання необхідних електронних компонентів та товарів подвійного призначення.

Як Росії вдається купувати підсанкційні західні товари і обходити встановлені обмеження

Журналісти посилаються на отримані документи, відповідно до яких, низка імпортерів створила спеціальні маркетплейси аби дозволити російським клієнтам вільно бачити доступні в продажу підсанкційні товари та ціни на них.

Автори матеріалу підкреслюють, що в Росії працюють щонайменше 2 таких маркетплейси, доступ до яких надається перевіреним покупцям.

З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть придбати компоненти TI кількома клацаннями миші, розміщуючи замовлення, які здійснюються та доставляються через компанії за межами Росії, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Росія в обхід санкцій продовжує отримувати передову західну електроніку

В одному з проаналізованих журналістами випадків великий російський дистриб’ютор провів обробку понад 4 тис замовлень від російських клієнтів на на сотні тисяч продуктів Texas Instruments на загальну суму у 6 млн доларів.

Зазначається, що мова йде тільки про період із січня до серпня цього року. З цих замовлень товарів на суму у 4 млн доларів отримали російські військові компанії.

Підкреслюється, що поставки здійснюються через розголужену мережу компаній-посередників за межами Росії транзитом через Гонконг або інші лояльні до Росії країни.

При цьому націнка російського дистриб’ютора складає усього лише 40% до ціни самого виробника.

Чому Росії вдається купувати заборонені західні товари в обхід санкцій

Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції в Росію.

Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії "об’єктивно та свідомо не перешкоджають Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій".

Хоча та ж Texas Instruments Inc. наполягає на протилежному і стверджує, що ретельно перевіряє, куди відправляються її мікросхеми.