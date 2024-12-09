Журналисты Bloomberg выяснили, что Россия использует свою достаточно эффективную систему обхода западных санкций для приобретения необходимых электронных компонентов и товаров двойного назначения.

Как России удается покупать подсанкционные западные товары и обходить установленные ограничения

Журналисты ссылаются на полученные документы, согласно которым ряд импортеров создал специальные маркетплейсы, чтобы позволить российским клиентам свободно видеть доступные в продаже подсанкционные товары и цены на них.

Авторы материала подчеркивают, что в России работают по меньшей мере 2 таких маркетплейса, доступ к которым предоставляется проверенным покупателям.

Из Москвы или Санкт-Петербурга они могут приобрести компоненты TI несколькими щелчками мыши, размещая заказы, которые осуществляются и доставляются через компании за пределами России, подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Россия в обход санкций продолжает получать передовую западную электронику

В одном из проанализированных журналистами случаев крупный российский дистрибьютор провел обработку более 4 тыс заказов от российских клиентов на сотни тысяч продуктов Texas Instruments на общую сумму в 6 млн долларов.

Отмечается, что речь идет только о периоде с января по август этого года. По этим заказам товаров на сумму в 4 млн долларов получили российские военные компании.

Подчеркивается, что поставки осуществляются через разветвленную сеть компаний-посредников за пределами России транзитом через Гонконг или другие лояльные России страны.

При этом наценка российского дистрибьютора составляет всего лишь 40% от цены самого производителя.

Почему России удается покупать запрещенные западные товары в обход санкций

Западные компании-производители подсанкционных товаров часто не принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания их продукции в Россию.

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что компании "объективно и сознательно не препятствуют России извлечь выгоду из использования их технологий".

Хотя та же Texas Instruments Inc. настаивает на обратном и утверждает, что тщательно проверяет, куда отправляются ее микросхемы.