Журналисты Bloomberg выяснили, что Россия использует свою достаточно эффективную систему обхода западных санкций для приобретения необходимых электронных компонентов и товаров двойного назначения.
Главные тезисы
- Россия использует масштабную схему для приобретения западных товаров через компании-посредники и специальные маркетплейсы.
- Российским военным компаниям удается получать запрещенные товары благодаря обходным путям доставки через другие страны.
- Журналисты обнаружили, что российские клиенты могут легко приобретать электронику TI через специальные маркетплейсы, оперирующие из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Крупный российский дистрибьютор обработал тысячи заказов на продукцию Texas Instruments на сумму 6 млн долларов, часть которой доставлена российским военным компаниям.
- Западные производители подсанкционных товаров не всегда препятствуют поставкам в Россию, что способствует обходу санкций, несмотря на заявления о внимательной проверке направления поставок.
Как России удается покупать подсанкционные западные товары и обходить установленные ограничения
Журналисты ссылаются на полученные документы, согласно которым ряд импортеров создал специальные маркетплейсы, чтобы позволить российским клиентам свободно видеть доступные в продаже подсанкционные товары и цены на них.
Авторы материала подчеркивают, что в России работают по меньшей мере 2 таких маркетплейса, доступ к которым предоставляется проверенным покупателям.
В одном из проанализированных журналистами случаев крупный российский дистрибьютор провел обработку более 4 тыс заказов от российских клиентов на сотни тысяч продуктов Texas Instruments на общую сумму в 6 млн долларов.
Отмечается, что речь идет только о периоде с января по август этого года. По этим заказам товаров на сумму в 4 млн долларов получили российские военные компании.
Подчеркивается, что поставки осуществляются через разветвленную сеть компаний-посредников за пределами России транзитом через Гонконг или другие лояльные России страны.
При этом наценка российского дистрибьютора составляет всего лишь 40% от цены самого производителя.
Почему России удается покупать запрещенные западные товары в обход санкций
Западные компании-производители подсанкционных товаров часто не принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания их продукции в Россию.
Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что компании "объективно и сознательно не препятствуют России извлечь выгоду из использования их технологий".
Хотя та же Texas Instruments Inc. настаивает на обратном и утверждает, что тщательно проверяет, куда отправляются ее микросхемы.
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