Розплавлене ядро Землі під Тихим океаном неочікувано змінило напрямок руху

Глибоко під поверхнею планети зафіксовано несподівану зміну руху потоків розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі. Дослідники кажуть, що це може бути частиною природного циклу, який впливає на магнітне поле планети, але точного пояснення явищу поки немає. Про це йдеться у новому дослідженні науковців з Единбурзького університету.

Ядро Землі змінило напрямок руху: що сталося

За даними вчених, потік рідкого заліза на глибині близько 1400 миль (понад 2200 км) під Тихим океаном змінив напрямок руху.

Як показав аналіз даних за період з 1997 по 2025 рік, приблизно у 2010 році велика область розплавленого матеріалу перейшла від повільного руху на захід до значно інтенсивнішого руху на схід. Поширити

Цей процес відбувається у зовнішньому ядрі Землі — шарі, який відіграє ключову роль у формуванні магнітного поля планети.

Магнітне поле Землі захищає планету від сонячної радіації. Воно створюється саме завдяки руху розплавленого заліза у зовнішньому ядрі.

Науковці зазначають, що такі зміни можуть впливати на довгострокову динаміку магнітного поля, яке постійно змінюється і ніколи не є повністю стабільним.

Провідний автор дослідження Фредерік Даль Мадсен зазначив, що зафіксоване явище ставить нові питання щодо поведінки глибинних шарів планети.

Вчені наразі розглядають кілька версій: це може бути короткочасне коливання, частина циклічного процесу або нова стабільна форма циркуляції всередині ядра.

Дослідники з Європейського космічного агентства також підтверджують, що результати ставлять під сумнів уявлення про стабільний характер потоків у зовнішньому ядрі.

Вони припускають, що зміни можуть відбуватися значно швидше, ніж вважалося раніше — всього за кілька десятиліть.

Науковці наголошують, що ці процеси відбуваються на величезній глибині і не становлять безпосередньої небезпеки для людей або клімату.

Водночас вони є важливими для розуміння роботи планети, зокрема механізму формування магнітного поля, яке впливає на навігацію, супутники та космічну погоду. Поширити

Останні спостереження показують, що східний потік у ядрі може знову слабшати, що ще більше ускладнює розуміння процесів у надрах Землі.