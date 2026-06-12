Розплавлене ядро Землі під Тихим океаном неочікувано змінило напрямок руху

Глибоко під поверхнею планети зафіксовано несподівану зміну руху потоків розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі. Дослідники кажуть, що це може бути частиною природного циклу, який впливає на магнітне поле планети, але точного пояснення явищу поки немає. Про це йдеться у новому дослідженні науковців з Единбурзького університету.
Головні тези:
- Дослідники виявили зміну руху розплавленого заліза в зовнішньому ядрі Землі під Тихим океаном, що може вплинути на магнітне поле планети.
- Магнітне поле Землі, створене рухом розплавленого заліза у ядрі, захищає планету від сонячної радіації.
Ядро Землі змінило напрямок руху: що сталося
За даними вчених, потік рідкого заліза на глибині близько 1400 миль (понад 2200 км) під Тихим океаном змінив напрямок руху.
Цей процес відбувається у зовнішньому ядрі Землі — шарі, який відіграє ключову роль у формуванні магнітного поля планети.
Магнітне поле Землі захищає планету від сонячної радіації. Воно створюється саме завдяки руху розплавленого заліза у зовнішньому ядрі.
Науковці зазначають, що такі зміни можуть впливати на довгострокову динаміку магнітного поля, яке постійно змінюється і ніколи не є повністю стабільним.
Провідний автор дослідження Фредерік Даль Мадсен зазначив, що зафіксоване явище ставить нові питання щодо поведінки глибинних шарів планети.
Вчені наразі розглядають кілька версій: це може бути короткочасне коливання, частина циклічного процесу або нова стабільна форма циркуляції всередині ядра.
Дослідники з Європейського космічного агентства також підтверджують, що результати ставлять під сумнів уявлення про стабільний характер потоків у зовнішньому ядрі.
Вони припускають, що зміни можуть відбуватися значно швидше, ніж вважалося раніше — всього за кілька десятиліть.
Науковці наголошують, що ці процеси відбуваються на величезній глибині і не становлять безпосередньої небезпеки для людей або клімату.
Останні спостереження показують, що східний потік у ядрі може знову слабшати, що ще більше ускладнює розуміння процесів у надрах Землі.
Вчені припускають, що це може бути частиною тривалого природного циклу, який досі залишається недостатньо вивченим.
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