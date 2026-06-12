Расплавленное ядро Земли под Тихим океаном неожиданно изменило направление движения

Глубоко под поверхностью планеты зафиксировано неожиданное изменение движения потоков расплавленного железа в наружном ядре Земли. Исследователи говорят, что это может быть частью природного цикла, влияющего на магнитное поле планеты, но точного объяснения явлению пока нет. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Эдинбургского университета.

Ядро Земли изменило направление движения: что произошло

По данным ученых, поток жидкого железа на глубине около 1400 миль (свыше 2200 км) под Тихим океаном изменил направление движения.

Как показал анализ данных за период с 1997 по 2025 год, примерно в 2010 году большая область расплавленного материала перешла от медленного движения на запад к значительно более интенсивному движению на восток. Поделиться

Этот процесс происходит во внешнем ядре Земли — слое, играющем ключевую роль в формировании магнитного поля планеты.

Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Оно создается именно благодаря движению расплавленного железа в наружном ядре.

Ученые отмечают, что такие изменения могут влиять на долгосрочную динамику магнитного поля, которое постоянно меняется и никогда не полностью стабильно.

Ведущий автор исследования Фредерик Даль Мадсен отметил, что зафиксированное явление ставит новые вопросы по поведению глубинных слоев планеты.

Ученые рассматривают несколько версий: это может быть кратковременное колебание, часть циклического процесса или новая стабильная форма циркуляции внутри ядра.

Исследователи из Европейского космического агентства также подтверждают, что результаты подвергают сомнению представление о стабильном характере потоков во внешнем ядре.

Они предполагают, что изменения могут происходить гораздо быстрее, чем считалось ранее — всего за несколько десятилетий.

Ученые отмечают, что эти процессы происходят на огромной глубине и не представляют непосредственной опасности для людей или климата.

В то же время они важны для понимания работы планеты, в частности механизма формирования магнитного поля, влияющего на навигацию, спутники и космическую погоду. Поделиться

Последние наблюдения показывают, что восточный поток в ядре может снова ослабевать, что еще больше усложняет понимание процессов в недрах Земли.