Расплавленное ядро Земли под Тихим океаном неожиданно изменило направление движения

Глубоко под поверхностью планеты зафиксировано неожиданное изменение движения потоков расплавленного железа в наружном ядре Земли. Исследователи говорят, что это может быть частью природного цикла, влияющего на магнитное поле планеты, но точного объяснения явлению пока нет. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Эдинбургского университета.
Главные тезисы
- Изменение движения расплавленного железа в ядре Земли под Тихим океаном зафиксировано учеными.
- Это явление может повлиять на магнитное поле планеты, влияющее на защиту от солнечной радиации.
Ядро Земли изменило направление движения: что произошло
По данным ученых, поток жидкого железа на глубине около 1400 миль (свыше 2200 км) под Тихим океаном изменил направление движения.
Этот процесс происходит во внешнем ядре Земли — слое, играющем ключевую роль в формировании магнитного поля планеты.
Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Оно создается именно благодаря движению расплавленного железа в наружном ядре.
Ученые отмечают, что такие изменения могут влиять на долгосрочную динамику магнитного поля, которое постоянно меняется и никогда не полностью стабильно.
Ведущий автор исследования Фредерик Даль Мадсен отметил, что зафиксированное явление ставит новые вопросы по поведению глубинных слоев планеты.
Ученые рассматривают несколько версий: это может быть кратковременное колебание, часть циклического процесса или новая стабильная форма циркуляции внутри ядра.
Исследователи из Европейского космического агентства также подтверждают, что результаты подвергают сомнению представление о стабильном характере потоков во внешнем ядре.
Они предполагают, что изменения могут происходить гораздо быстрее, чем считалось ранее — всего за несколько десятилетий.
Ученые отмечают, что эти процессы происходят на огромной глубине и не представляют непосредственной опасности для людей или климата.
Последние наблюдения показывают, что восточный поток в ядре может снова ослабевать, что еще больше усложняет понимание процессов в недрах Земли.
Ученые предполагают, что это может быть частью длительного природного цикла, который до сих пор остается недостаточно изученным.
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