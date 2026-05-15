Розпочався пошук нового Джеймса Бонда — хто претендує на культову роль

Компанія Amazon MGM Studios публічно оголосила про старт кастингу акторів на роль агента 007. Новим Джейсом Бондом може стати зірка “Ейфорії” Джейкоб Елорді, проте у нього є доволі сильні конкуренти.
Головні тези:
- Серед головних претендентів на роль агента 007 - Джейкоб Елорді, Каллум Тернер, Аарон Тейлор-Джонсон.
- У нового Джеймса Бонда буде непросте завдання - вразити глядачів після талановитої гри Деніела Крейга.
Хто зіграє нового Джеймса Бонда?
Як вдалося дізнатися журналістам, пошуком актора для втілення на екрані культового персонажа вже займається відома кастинг-директорка Ніна Голд.
Що важливо розуміти, саме вона сформувала успішний каст для "Гри престолів" та фільмів "Зоряні війни".
Оскільки гра актора Деніела Крейга приголомшила та підкорила більшість глядачів — йому потрібно знайти дійсно гідну заміну.
Нещодавно мережею ширилися чутки про те, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, насамперед молоді зірки Голлівуду.
Як стверджується, серед головних претендентів наразі:
Джейкоб Елорді — австралійський актор, зірка “Ейфорії” та “Буремного перевалу”;
Каллум Тернер — британський актор, наречений співачки Дуа Ліпи;
Аарон Тейлор-Джонсон — британський актор, зірка “Месників”
