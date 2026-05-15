Розпочався пошук нового Джеймса Бонда — хто претендує на культову роль
Категорія
Культура
Дата публікації

Розпочався пошук нового Джеймса Бонда — хто претендує на культову роль

Хто зіграє нового Джеймса Бонда?
Джерело:  Variety

Компанія Amazon MGM Studios публічно оголосила про старт кастингу акторів на роль агента 007. Новим Джейсом Бондом може стати зірка “Ейфорії” Джейкоб Елорді, проте у нього є доволі сильні конкуренти.

Головні тези:

  • Серед головних претендентів на роль агента 007 - Джейкоб Елорді, Каллум Тернер, Аарон Тейлор-Джонсон.
  • У нового Джеймса Бонда буде непросте завдання - вразити глядачів після талановитої гри Деніела Крейга.

Хто зіграє нового Джеймса Бонда?

Як вдалося дізнатися журналістам, пошуком актора для втілення на екрані культового персонажа вже займається відома кастинг-директорка Ніна Голд.

Що важливо розуміти, саме вона сформувала успішний каст для "Гри престолів" та фільмів "Зоряні війни".

Оскільки гра актора Деніела Крейга приголомшила та підкорила більшість глядачів — йому потрібно знайти дійсно гідну заміну.

Пошук наступного Джеймса Бонда триває! Ми не плануємо коментувати конкретні деталі процесу пошуку актора, але будемо раді згодом поділитися новинами з шанувальниками 007, як тільки настане час, — наголосила команда Amazon MGM Studios.

Нещодавно мережею ширилися чутки про те, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, насамперед молоді зірки Голлівуду.

Як стверджується, серед головних претендентів наразі:

  • Джейкоб Елорді — австралійський актор, зірка “Ейфорії” та “Буремного перевалу”;

  • Каллум Тернер — британський актор, наречений співачки Дуа Ліпи;

  • Аарон Тейлор-Джонсон — британський актор, зірка “Месників”

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Геллі Беррі знову наречена

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?