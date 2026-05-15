Розпочався пошук нового Джеймса Бонда — хто претендує на культову роль

Компанія Amazon MGM Studios публічно оголосила про старт кастингу акторів на роль агента 007. Новим Джейсом Бондом може стати зірка “Ейфорії” Джейкоб Елорді, проте у нього є доволі сильні конкуренти.

Як вдалося дізнатися журналістам, пошуком актора для втілення на екрані культового персонажа вже займається відома кастинг-директорка Ніна Голд.

Що важливо розуміти, саме вона сформувала успішний каст для "Гри престолів" та фільмів "Зоряні війни".

Оскільки гра актора Деніела Крейга приголомшила та підкорила більшість глядачів — йому потрібно знайти дійсно гідну заміну.

Пошук наступного Джеймса Бонда триває! Ми не плануємо коментувати конкретні деталі процесу пошуку актора, але будемо раді згодом поділитися новинами з шанувальниками 007, як тільки настане час, — наголосила команда Amazon MGM Studios.

Нещодавно мережею ширилися чутки про те, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, насамперед молоді зірки Голлівуду.

Як стверджується, серед головних претендентів наразі: