Начался поиск нового Джеймса Бонда — кто претендует на культовую роль

Компания Amazon MGM Studios публично объявила о старте кастинга актеров на роль агента 007. Новым Джейсом Бондом может стать звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, однако у него есть достаточно сильные конкуренты.
Главные тезисы
- Среди главных претендентов на роль агента 007 – Джейкоб Элорди, Каллум Тернер, Аарон Тейлор-Джонсон.
- У нового Джеймса Бонда будет непростая задача – поразить зрителей после талантливой игры Дэниела Крейга.
Кто сыграет нового Джеймса Бонда?
Как удалось узнать журналистам, поиском актера для воплощения на экране культового персонажа уже занимается известная кастинг-директор Нина Голд.
Что важно понимать, именно она сформировала успешный каст для "Игры престолов" и фильмов "Звездные войны".
Поскольку игра актера Дэниела Крейга ошеломила и покорила большинство зрителей — ему нужно найти действительно достойную замену.
Недавно сетью распространялись слухи о том, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в первую очередь молодые звезды Голливуда.
Как утверждается, среди главных претендентов:
Джейкоб Элорди — австралийский актер, звезда "Эйфории" и "Буремного перевала";
Каллум Тернер — британский актер, жених певицы Дуа Липы;
Аарон Тейлор-Джонсон — британский актер, звезда "Мстителей"
