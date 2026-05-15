Начался поиск нового Джеймса Бонда — кто претендует на культовую роль
Источник:  Variety

Компания Amazon MGM Studios публично объявила о старте кастинга актеров на роль агента 007. Новым Джейсом Бондом может стать звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, однако у него есть достаточно сильные конкуренты.

Главные тезисы

  • Среди главных претендентов на роль агента 007 – Джейкоб Элорди, Каллум Тернер, Аарон Тейлор-Джонсон.
  • У нового Джеймса Бонда будет непростая задача – поразить зрителей после талантливой игры Дэниела Крейга.

Кто сыграет нового Джеймса Бонда?

Как удалось узнать журналистам, поиском актера для воплощения на экране культового персонажа уже занимается известная кастинг-директор Нина Голд.

Что важно понимать, именно она сформировала успешный каст для "Игры престолов" и фильмов "Звездные войны".

Поскольку игра актера Дэниела Крейга ошеломила и покорила большинство зрителей — ему нужно найти действительно достойную замену.

Поиск следующего Джеймса Бонда продолжается! Мы не планируем комментировать конкретные детали процесса поиска актера, но будем рады впоследствии поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время, — отметила команда Amazon MGM Studios.

Недавно сетью распространялись слухи о том, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в первую очередь молодые звезды Голливуда.

Как утверждается, среди главных претендентов:

  • Джейкоб Элорди — австралийский актер, звезда "Эйфории" и "Буремного перевала";

  • Каллум Тернер — британский актер, жених певицы Дуа Липы;

  • Аарон Тейлор-Джонсон — британский актер, звезда "Мстителей"

