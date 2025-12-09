Розрив Тома Круза та Ани де Армас. Колишні актора розкрили причину

Згідно з даними видання Radar Online, колишні дружини актора Тома Круза — зірки Голлівуду Ніколь Кідман та Кеті Голмс — непублічно підтримали свою коліжанку Ану де Армас після її розриву з Томом.

Ана де Армас не винна у розриві стосунків?

За словами анонімних джерел, колишні дружини Тома взагалі не здивувалися, що 37-річна Ана де Армас вирішила поставити крапку в стосунках з 63-річним Крузом.

Один з інсайдерів повідомив, що Ніколь передала їй слова підтримки через Різ Уізерспун, яка підтримує з нею зв'язок, а Кеті також виступила на боці кубинської акторки:

Ана отримала багато підтримки після розриву, але найбільше її вразило, що і Ніколь, і Кеті на її боці. Вони самі пройшли через стосунки з Томом і точно знають, що вона пережила. Поширити

Анонімні джерела звертають увагу на те, що проблема точно була не в Ані, а лише в Томі.

Саме він за час своєї слави здобув репутацію одного з найменш придатних для тривалих стосунків акторів. Ба більше, його вважають неабияким серцеїдом.