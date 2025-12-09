Розрив Тома Круза та Ани де Армас. Колишні актора розкрили причину

Згідно з даними видання Radar Online, колишні дружини актора Тома Круза — зірки Голлівуду Ніколь Кідман та Кеті Голмс — непублічно підтримали свою коліжанку Ану де Армас після її розриву з Томом.
Головні тези:
- У Голлівуді радіють, що Ана не потрапила у пастку Тома Круза.
- Він завжди був серциїдом та не цінував власних жінок.
Ана де Армас не винна у розриві стосунків?
За словами анонімних джерел, колишні дружини Тома взагалі не здивувалися, що 37-річна Ана де Армас вирішила поставити крапку в стосунках з 63-річним Крузом.
Один з інсайдерів повідомив, що Ніколь передала їй слова підтримки через Різ Уізерспун, яка підтримує з нею зв'язок, а Кеті також виступила на боці кубинської акторки:
Анонімні джерела звертають увагу на те, що проблема точно була не в Ані, а лише в Томі.
Саме він за час своєї слави здобув репутацію одного з найменш придатних для тривалих стосунків акторів. Ба більше, його вважають неабияким серцеїдом.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-