Разрыв Тома Круза и Аны де Армас. Бывшие актера раскрыли причину

Согласно данным издания Radar Online, бывшие жены актера Тома Круза – звезды Голливуда Николь Кидман и Кэти Голмс – непублично поддержали свою коллегу Ану де Армас после ее разрыва с Томом.
Главные тезисы
- В Голливуде радуются, что Ана не попала в ловушку Тома Круза.
- Он всегда был серциедом и не ценил своих женщин.
Ана де Армас не виновата в разрыве отношений?
По словам анонимных источников, бывшие супруги Тома вообще не удивились, что 37-летняя Ана де Армас решила поставить точку в отношениях с 63-летним Крузом.
Один из инсайдеров сообщил, что Николь передала ей слова поддержки через Риз Уизерспун, которая поддерживает с ней связь, а Кэти также выступила на стороне кубинской актрисы.
Анонимные источники обращают внимание на то, что проблема точно была не в Ане, а только в Томме.
Именно он за время своей славы снискал репутацию одного из наименее пригодных для длительных отношений актеров. Более того, его считают незаурядным сердцеедом.
