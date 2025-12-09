Разрыв Тома Круза и Аны де Армас. Бывшие актера раскрыли причину

Согласно данным издания Radar Online, бывшие жены актера Тома Круза – звезды Голливуда Николь Кидман и Кэти Голмс – непублично поддержали свою коллегу Ану де Армас после ее разрыва с Томом.

Ана де Армас не виновата в разрыве отношений?

По словам анонимных источников, бывшие супруги Тома вообще не удивились, что 37-летняя Ана де Армас решила поставить точку в отношениях с 63-летним Крузом.

Один из инсайдеров сообщил, что Николь передала ей слова поддержки через Риз Уизерспун, которая поддерживает с ней связь, а Кэти также выступила на стороне кубинской актрисы.

Ана получила много поддержки после разрыва, но больше всего ее поразило, что и Николь, и Кэти на ее стороне. Они сами прошли через отношения с Томом и точно знают, что она пережила. Поделиться

Анонимные источники обращают внимание на то, что проблема точно была не в Ане, а только в Томме.

Именно он за время своей славы снискал репутацию одного из наименее пригодных для длительных отношений актеров. Более того, его считают незаурядным сердцеедом.