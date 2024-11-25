Розробники з Китаю представили передову мікрохвильову зброю. Що це таке

Китайські науковці заявили про розробку іноваційної мікрохвильової зброї, яка за принципом дії нагадує “Зірку смерті” з кінофраншизи “Зоряні війни”.

Що відомо про розробку Китаєм мікрохвильової зброї

За інформацією журналістів видання, китайські науковці створили мікрохвильову зброю, яка об’єднує кілька потужних електромагнітних хвиль і концентрує їхнє наведення на цілі.

Відомо, що систему складають кілька машин, які передають мікрохвилі, а вони розгортаються у різних місцях.

Кожна машина здатна вистрілювати мікрохвилями з високоточною синхронізацією, після чого вони об’єднуються в один надзвичайно потужний потік.

Ключовою проблемою є те, що мікрохвилі є вузькими пучками енергії, які потребують точного вирівнювання аби потім поєднатись в одній точці.

Мікрохвильова зброя

Час їхнього запуску має контролюватися з точністю до мільйонних часток секунди.

За словами китайських розробників, кожна мікрохвильова машина має бути точно позиційована з точністю до міліметра.

Точність позиціонування до 1 сантиметра має забезпечувати супутникова навігаційна система BeiDou, однак навіть цієї точності недостатньої для ефективної роботи нової зброї.

Для вирішення цієї проблеми дослідники встановили на кожну машину додаткові пристрої лазерного позиціонування.

Підкреслюється, що синхронізація стрільби повинна перебувати у межах 170 пікосекунд. Так звичайному комп’ютеру необхідно 330 пікосекунд для завершення одного циклу з обробки даних.

Розробники впоралися з цим завданням, з'єднавши передавальні платформи за допомогою оптичних волокон. Також кожен з апаратів системи озброєння безпосередньо управляється мобільним командним центром.

Як зазначають журналісти видання із посиланням на одного з учасників проєкту розробки нової зброї, сумарна потужність мікрохвильових променів, що сходяться, дає ефект "1+1>2".

Що не так із передовою китайською мікрохвильовою зброєю

Між тим у публікації видання Live Science аналітики підкреслили, що це твердження порушує закон збереження енергії.

Зокрема, у матеріалі видання пояснюється, що мікрохвилі не здатні працювати на далекі відстані, оскільки вразливі до пилу і вологи, які викликають ефект розсіяння.

Для вирішення цієї проблеми необхідно збільшувати потужність установки.

Проблема полягає в тому, що це пов'язано зі значними матеріально-технічними труднощами, оскільки сучасні акумулятори не мають достатньої ємності для зберігання такої кількості енергії.

Найімовірніше, китайським ученим вдалося створити конвергентну систему мікрохвильової зброї в контрольованому середовищі. Проте реалізація такої технології може виявитися неймовірно складним завданням.