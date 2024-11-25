Китайские ученые заявили о разработке инновационного микроволнового оружия, которое по принципу действия напоминает "Звезду смерти" из кинофраншизы "Звездные войны".

Что известно о разработке Китаем микроволнового оружия

По информации журналистов издания, китайские ученые создали микроволновое оружие, объединяющее несколько мощных электромагнитных волн и концентрирующее их наведение на цели.

Известно, что систему составляют несколько машин, передающих микроволны, а они разворачиваются в разных местах.

Каждая машина способна выстреливать микроволнами с высокоточной синхронизацией, после чего они объединяются в один мощный поток.

Ключевой проблемой является то, что микроволны являются узкими пучками энергии, которые требуют точного выравнивания, чтобы затем соединиться в одной точке.

Микроволновое оружие

Время их запуска должно контролироваться с точностью до миллионных долей секунды.

По словам китайских разработчиков, каждая микроволновка должна быть точно позиционирована с точностью до миллиметра.

Точность позиционирования до 1 сантиметра должна обеспечивать спутниковая навигационная система BeiDou, однако даже этой точности недостаточно для эффективной работы нового оружия.

Для разрешения этой проблемы исследователи установили на каждую машину дополнительные устройства лазерного позиционирования.

Подчеркивается, что синхронизация стрельбы должна находиться в пределах 170 пикосекунд. Так обычному компьютеру необходимо 330 пикосекунд для завершения одного цикла обработки данных.

Разработчики справились с этой задачей, соединив передающие платформы с помощью оптических волокон. Также каждый из аппаратов системы вооружения напрямую управляется мобильным командным центром.

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на одного из участников проекта разработки нового оружия, суммарная мощность сходящихся микроволновых лучей дает эффект "1+1>2".

Что не так с передовым китайским микроволновым оружием

Между тем, в публикации издания Live Science аналитики подчеркнули, что это утверждение нарушает закон сохранения энергии.

В частности, в материале издания объясняется, что микроволны не способны работать на дальние расстояния, поскольку уязвимы к пыли и влаге, вызывающим эффект рассеяния.

Для устранения этой проблемы необходимо увеличивать мощность установки.

Проблема заключается в том, что это связано со значительными материально-техническими трудностями, поскольку современные аккумуляторы не обладают достаточной емкостью для хранения такого количества энергии.

Скорее всего, китайским ученым удалось создать конвергентную систему микроволнового оружия в контролируемой среде. Однако реализация такой технологии может оказаться невероятно сложной задачей.