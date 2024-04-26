Розстріл поліцейського на Вінниччині. Підозрюваним допомагали тікати двоє військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Розстріл поліцейського на Вінниччині. Підозрюваним допомагали тікати двоє військових

Офіс Генерального прокурора
дбр

Викрито військовослужбовців, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області.

Викрито військових, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських

Як зазначається, двоє військовослужбовців, 52-річний Валерій Василаке і 26-річний Віталій Василаке, яких розшукували за підозрою в розстрілі поліцейських, попросили співслужбовця допомогти їм переховуватися і виїхати з України.

Фігурант погодився і дозволив сховати авто підозрюваних у гаражі у батька. Валерій Василаке та його син Віталій взяли автомобіль військовослужбовця і поїхали до Подільська Одеської області, де їх і затримали.

Також підозрюваний купив для розшукуваних мобільний телефон і разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі.

Триває досудове розслідування. Зараз готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Убивство поліцейського у Вінницькій області: що відомо

У ніч на 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області двоє поліцейських зупинили авто для перевірки.

В автомобілі було двоє пасажирів, які відкрили вогонь по правоохоронцях. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від ран помер, його напарник отримав поранення.

Підозрювані — двоє військових, батько і син. За даними Держбюро розслідувань, вони самовільно покинули військову частину в Одеській області й викрали табельний пістолет, закріплений за одним з них.

Уже ввечері 20 квітня правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських — поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси. Згодом підозрюваних затримали в селі Липецьке Подільського району Одещини. Правоохоронці також знайшли зброю — імовірно, знаряддя вбивства поліцейського.

Вранці 22 квітня обидвом підозрюваним повідомили про підозри в убивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві зі зброєю. Того ж дня батька й сина відправили в СІЗО.

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